Украинцев ждет "холодная" неделя: прогноз погоды до выходных

Адская жара, наконец, отступает и станет больше дождей, вот только с прохладой повезет не всем – в некоторых областях будет больше 30 градусов

Дождей станет больше, а температура ниже / Фото: Сегодня

В ближайшие дни в Украине похолодает: ожидается в районе 25 градусов, но жара отступит не со всей территории страны – на востоке и юге еще будет припекать. Всю неделю по регионам будут кочевать дожди с грозами.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Вторник, 3 августа, на западе 23-25 градусов, в центре (в том числе и в Киеве) и на севере 25-28, а на юге и востоке 29-31, в Луганской области до +35. Дожди на востоке и юго-востоке, а также зацепят Днепропетровскую, Кировоградскую и Полтавскую области.

Среда, 4 августа, на западе снова свежо, 22-24 градуса, а на востоке и юге жара до +31. В остальных регионах 25-27. Дожди с грозами зальют запад, центр страны, Одесскую и Николаевскую области. В Киеве дождь и 25-27 тепла.

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Четверг, 5 августа, дожди почти везде, кроме востока и юга (зацепит лишь Одесскую область). Температура воздуха останется такой же, как и в среду.

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В пятницу, 6 августа, на западе еще больше упадет температура, до 20-22 градуса. В центральных областях 24-26 градусов, на севере 26-29, а вот на востоке и юге до +34. Дожди на западе, севере, юге и в центре (и в Киеве).

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Суббота, 7 августа, дожди ожидаются во всех областях. Температура на западе, севере и в центре 23-28 градусов, на востоке и юге до +33.

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