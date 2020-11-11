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Украинцев ждет одно из красивейших метеоявлений: прогноз погоды на 12 ноября

11 ноября, 13:43

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

До конца недели холодать будет все сильнее – пора утепляться

В Украине продолжится в ближайшие дни сухая и холодная погода. В четверг максимум 8 градусов, а ночью и вовсе мороз.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, антициклон прочно осел в Украине и блокирует любые осадки – 12 ноября не будет ни дождя, ни снега. Зато разгуляются туманы.

"Ветер юго-восточный, умеренный. В отдельных районах из-за похолодания и стационирования антициклона ожидается одно из красивейших метеорологических явлений – изморозь. Температура воздуха в Украине постепенно снижаться. Ночью 12 ноября от -3 до +4 градусов, днем ​​до 3-8 градусов тепла. В Киеве в четверг осадки маловероятны. Ближайшей ночью ожидается 0-3 градуса, завтра днем ​​3-6 градусов", – написала Диденко.

В тренде
Украинцев ждет одно из красивейших метеоявлений: прогноз погоды на 12 ноября

К концу недели в Украине будет без существенных осадков, но станет еще холоднее.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее популярный украинский курорт засыпало снегом, а температура воздуха там снизилась до -4 градусов.

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погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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