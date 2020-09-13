Украинцев ждет приятный сюрприз: какой будет погода в начале недели

Бабье лето порадует украинцев – будет ни холодно, ни жарко

На выходных в Украину вернулось лето, и такая приятная погода продолжится в ближайшие несколько дней. Начало недели ожидается без дождей, а температура воздуха будет колебаться в пределах 21-29 градусов днем. Прохладно будет только ночью и под утро.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в понедельник, 14 сентября, в большинстве областей запада, центра и в Харьковской области будут приятные 24-26 градусов. Прохладнее всего на севере – 21-23 тепла. А на юге, Закарпатье и Донбассе будет почти 30 градусов. В Киеве плюс 24-26 и солнечно. Ночью по Украине довольно холодно – всего 9-13 градусов.

Во вторник, 15 сентября, погода будет такой же, как и в понедельник. В среднем температура 24-26 и без осадков.

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В среду, 16 сентября, температура воздуха немного снизится и по всей Украине будет в среднем 23-25 градусов, в некоторых центральных областях до +27. В Киеве 23-25 и без осадков. Ночью 10-12.

Сентябрь уже начался, но синоптики не могут прийти к единому мнению, каким он будет – более летним или скорее "хрестоматийно" осенним. Сайт "Сегодня" сравнил три погодных прогноза: народного синоптика Леонида Горбаня, Укргидрометцентра и обобщенный прогноз погодных сайтов, и узнал, какой ожидается погода в сентябре.

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