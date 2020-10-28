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Украинцев ждет теплый день: прогноз на 28 октября (карта)

28 октября, 07:41

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Тепло решило немного задержаться в стране

В Украине сегодня, 28 октября, будет солнечно и без осадков.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, на западе страны температура воздуха установится на уровне 13-17 градусов тепла. Небо будет почти безоблачным.

В восточных областях температура воздуха составит 13-16 градусов тепла. Прохладнее всего будет в Луганске – 12-14 градусов с отметкой плюс.

А вот на севере страны столбики термометров покажут 13-15 выше нуля.

В южных областях будет традиционно теплее всего. Синоптики обещают, что воздух прогреется до 18 градусов.

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Ранее мы сообщали, что в Украину идет похолодание. По словам синоптика Натальи Диденко, теплая и местами даже весенняя погода еще побудет до пятницы, после чего придет похолодание и станет больше дождей.

Также напомним, сильный ветер в Кропивницком снес крыши домов и разрушил стены в некоторых зданиях. Три человека травмированы, погибших нет. Повреждены линии электропередачи и газопровод.

О том, как погода может навредить здоровью украинцев, смотрите в видеосюжете:

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