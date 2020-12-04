Украинцев ждут "сюрпризы" от -14 до +12: прогноз погоды на выходные

Сегодняшнее потепление частично продлится и на выходных, местами ожидается больше 10 градусов тепла днем, но вот ночи будут морозными, в некоторых областях до -14. Осадков не ожидается благодаря антициклону.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
По ее словам, в субботу ощутимо потеплеет в западных областях Украины, днем до 5-12 градусов. Но в воскресенье там снова похолодает, кроме Закарпатья.
На севере Украины дневная температура воздуха на выходных будет колебаться около нуля, а в ночь на воскресенье на Житомирщине и Киевщине похолодает до 4-7 градусов мороза, в Черниговской и Сумской областях – до 6-12 градусов ниже нуля.
В центральных областях на выходных днем около нуля, ночью в воскресенье столбики термометров упадут до 3-8 мороза, только в Винницкой области будет 1-3 со значком "минус".
Читайте также: Температурные качели и мало снега: Кульбида рассказал, какой ждать зимы
На востоке холодно, но солнечно: в течение дня 2-7 градусов мороза, а ночью в воскресенье до 7-14 мороза.
На юге в субботу 4-8 градусов тепла, а в воскресенье температура существенно снизится до небольших ночных морозов.
В Киеве 5-6 декабря осадков не ожидается. В субботу будет облачно, а в воскресенье – солнечно. 5 декабря ночью 0-2 градуса мороза, днем около нуля, в ночь на воскресенье 3-6 градусов мороза. Порывистый северный ветер усилит ощущение холода.
Отметим, что среднемесячная температура ноября в Киеве составила 3,8 градуса тепла, что выше климатической нормы на 1,7 градуса. В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского говорят, что температурный режим нынешнего ноября в столице был достаточно контрастным, ибо первая декада оказалась теплее климатической нормы почти на 4 градуса, вторая – холоднее на полградуса, а температурный режим третьей декады вновь превысил средние многолетние показатели на 2,4 градуса. Тем временем сайт "Сегодня" узнал, какой будет погода в декабре.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк