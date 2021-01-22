Украинцев ждут теплые выходные: синоптик порадовала прогнозом погоды

В Украину среди зимы пришла весна, особенно повезет жителям юга

В Украину уже пришло весеннее тепло. На выходных ожидается плюсовая температура и почти без осадков, за исключением некоторых западных областей.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Температура

В субботу и воскресенье в Украине днем температура воздуха ожидается 3-7 градусов тепла, на юге и западе – 6-12.

Даже ночью морозы маловероятны, разве что где-то на севере страны 1-3 ниже нуля.

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Однако относительно теплую погоду подпортит порывистый ветер – из-за него погода будет ощущаться более холодной

Сюрпризы с неба будут?

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23 января никаких серьезных осадков в большинстве областей Украины не предвидится, разве что в Карпатах и на Закарпатье – мокрый снег и дождь.

А вот в воскресенье атмосферный фронт принесет дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Лишь в восточных областях будет сухая погода.

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В Карпатах 24-25 января возможны сильные осадки, потепление будет способствовать схождению лавин, поэтому стоит избегать походов в горы.

Как сообщали новости "Сегодня", директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказывал, что в начале февраля местами может доходить до +15.

Видео: Сегодня

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