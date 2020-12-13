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Украинцы активнее всех скупают недвижимость в Польше

13 декабря, 14:51

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

За год украинцы приобрели более трех тысяч квартир в Польше

В 2019 году украинцы приобрели в Польше более 3200 квартир. Это почти 40% от общего количества квартир, которые покупали иностранцы в стране.

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Об этом сообщает информационное агентство PAP.

Больше всего квартир украинцы покупают в больших городах, таких как: Варшава, Краков, Вроцлав, Познань, Гданьск.

Отмечается, что главная цель приобретения украинцами квартир – решение жилищного вопроса.

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Кроме украинцев, квартиры в Польше активно покупают и граждане Беларуси и России. В 2019 году почти 4 тысячи квартир общей площадью более 204 тысячи квадратных метров приобрели граждане трех стран.

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Также украинцы в 2019 году приобрели 53,3 гектара земли в Польше. Министерство внутренних дел страны выдало 270 разрешений.

К слову, в Украине планируют запустить государственную программу льготного кредитования "Доступная ипотека". Она предполагает ставки 5-7% и первый взнос ниже 20%.

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Польша украинцы квартиры
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