Почему в Украине снизилось число COVID-тестирований: пять причин

В последнее время в Украине резко снизилось число тестирований на коронавирус. Как следствие, цифры статистики по заболеваемости также показывают спад.
Журналисты "Сегодня" решили разобраться, с чем это связано – украинцы перестали доверять тестам или власти намеренно манипулируют цифрами?
Стоимость
Цена ПЦР-тестирования колеблется от 700 до 1800 грн. Чтобы сэкономить украинцы вынуждены идти на хитрости.
К примеру, в одной семье, где переболели сразу семь человек, ПЦР-тесты делают только двум. А сэкономленные средства пускают на лекарства.
Врачи используют экспресс-тесты
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, количество тестирований снизилось из-за того, что в Украине начали применять экспресс-тесты на антиген. Их результаты Минздрав планирует сообщать раз в неделю.
"Мы эту статистику даем еженедельно. Почему еженедельно? Потому что количество медицинских работников, которые делают эти тесты, достаточно велико. Например, эти тесты делают семейные врачи. Общее количество семейных врачей более 23 тысяч в нашей стране", – пояснил он.
Степанов отметил, что ежедневно давать такую статистику — это "очень большой риск искажений", так что этого делать не будут.
Ошибочные тесты
Вопрос о достоверности ПЦР- и экспресс-тестов остается дискуссионным. Некоторые вирусологи полагают, что такая диагностика может давать ложноотрицательные результаты из-за того, что коронавирус SARS-CoV-2 предпочитает "селиться" в нижних дыхательных путях. Именно поэтому он провоцирует сухой кашель, а не мокрый, то есть вирус более "родственный" с нижними участками.
Также есть теория, что генетические последовательности вируса у больного могут проявляться даже в кале и моче, то есть в совершенно далеких от дыхательных путей локациях.
Ученые из Школы медицины Университета Джонса Хопкинса проанализировали почти 1330 образцов респираторных мазков пациентов и определили, что у тех, кто прошел тестирование на SARS-CoV-2 в течение четырех дней после заражения, шансы получить отрицательный результат были на 67% выше, даже если вирус был у них в организме.
Через восемь дней после заражения (в среднем через три дня после появления симптомов) вероятность ложноотрицательного результата составляла 20%. Это означает, что у каждого пятого человека с SARS-CoV-2 тест не подтвердил наличие вируса.
Отсутствие туризма
Зимой значительно снижается поток туристов. Как следствие, украинцы делают меньше тестирований, необходимых для въезда в другие страны.
Есть еще одна причина: популярные среди наших граждан страны – Египет и Турция – ужесточили карантинные правила. А это, в свою очередь, отпугнуло желающих поехать туда на отдых.
К тому же в стране растет спрос на внутренний туризм. Несмотря на риски заражения коронавирусом, в Украине неплохо скупают новогодние туры – к примеру, жители центральных и восточных регионов все чаще ездят во Львов, Карпаты и Каменец-Подольский.
Уменьшилось число обращений
Министр Степанов заявил, что такая ситуация с тестированием наблюдается из-за падения числа обращений. Как следствие, уменьшилось количество людей, которые находятся в больницах, и количество подтвержденных диагнозов COVID-19.
При этом ведомство сейчас расширило перечень людей, которым будут делать тестирование. Туда попадают с любыми симптомами респираторного заболевания, плюс контактные лица.
Как сообщалось ранее, Украина бесплатно получит 16 миллионов доз вакцины в рамках программы COVAX, и уже рассматриваются два варианта, где будут храниться препараты.
За последние сутки в стране подтвердили 6988 новых случаев заражения коронавирусом.
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