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Украинцы больше всего доверяют президенту, волонтерам и армии – исследование

21 мая, 22:17

Денис Беспалов Денис Беспалов

Компания Gradus Research провела социологическое исследование онлайн-методом, президент – лидер доверия

Украинцу доверяют больше всех Зеленскому

Украинцу доверяют больше всех Зеленскому

Украинцы больше всего доверяют президенту Владимиру Зеленскому, волонтерам и армии. Таковы результаты исследования социологической компании Gradus Research.

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Его провели онлайн – методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Люди также указали, что доверяют врачам и церкви больше, чем судам и Верховной Раде.

Кому Вы доверяете больше всего?

  • президент – 14,1%;
  • волонтерские организации – 14,0%;
  • ВСУ – 9,2%;
  • врачи – 5,7%;
  • церковь – 3,4%;
  • правительство – 2,0%;
  • суды – 1,0%;
  • Верховная Рада Украины – 0,3%.

Исследование проводилось социологической компанией Gradus Research методом самозаполнение анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, размеру населенного пункта и региона. Период проведения исследования: 20 мая 2021 с 21:00 по 22:45. Размер выборки: 1000 респондентов.

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Среди прочего, украинцы высказались и по вчерашней пресс-конференции президента Владимира Зеленского.

Подавляющее большинство – более 33% – услышали ответы на все вопросы, которые их интересовали. В то же время есть большая доля тех, кому озвученной президентом информации оказалось недостаточно.

Услышали ли Вы на пресс-конференции Владимира Зеленского ответы на те вопросы, которые Вас интересовали?

  • скорее полностью услышал (а) – 33,1%;
  • скорее услышал (а) – 26,9%;
  • полностью услышал (а) – 6,1%;
  • скорее не услышал (а) – 28,6%;
  • вообще не услышал (а) – 25,8%.

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Исследование проводилось социологической компанией Gradus Research методом самозаполнение анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, размеру населенного пункта и региона. Период проведения исследования: 20 мая 2021 с 21:00 по 22:45. Размер выборки: 1000 респондентов.

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Почти каждый второй слушал президента с положительными эмоциями. Но было немало и тех, кто смотрел пресс-конференцию с отрицательными. Интерес к ответам Зеленского почувствовал почти каждый четвертый зритель.

С надеждой его слушали более 22%, с оптимизмом – почти каждый шестой. В то же время ощущение безразличия и спокойствия социологи зафиксировали почти у 20% опрошенных.

Читайте также: От намеков до угроз – кому адресовал свои месседжи Зеленский на пресс-конференции

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Более подробно об общении президента с журналистами читайте в материале Коротко и по делу. Ключевые заявления Зеленского на большой пресс-конференции.

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