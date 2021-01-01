В Украине снова подорожал газ

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С сегодняшнего дня украинцы будут платить больше не только за газ, но и за его поставки.

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Такие изменения в конце 2020 года установил тарифный регулятор НКРЕКП.

Цены на газ повысят и большинство газоснабжающих компаний в Украине. Не уведомили о новых тарифах лишь "Херсонрегионгаз" и Кировоградская областная энергоснабжающая компания.

Самую низкую цену установили компании "Газ АП", "Megawatt" и "Аскания Энерджи". Их данные колеблются в диапазоне 6,99-7,20 грн за м³.

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А вот самые высокие тарифы озвучила компания "Львивенергозбут" – 10 грн за м³.

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В среднем по Украине цена поставщиков газа поднялась до 9,07 грн за м³. Доставка газа подорожает до 2 грн за м³ – в июле она была почти вдвое дешевле.

Самые высокие тарифы за поставки – в компаниях "Газовик" и "Спектргаз". Они обслуживают Винницкую и Луганскую области. А вот самые низкие цены у компаний "Харьковгоргаз", "Кременчуггаз" и "Криворожгаз".

Напомним, в Украине упростится процесс заключения договоров на оказание ЖКХ-услуг. Кроме того, для поставщиков услуг зафиксировали новый дедлайн по установке счетчиков тепла и воды.

Ранее мы рассказали, как будут наказывать должников за коммуналку – их хотят приравнять к злостным алиментщикам.

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