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Украинцы будут получать COVID-паспорта – Степанов

14 января, 22:51

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Переговоры с производителями вакцин позволило Украине получить вакцину от коронавируса в феврале, считает Степанов

Украинцы будут получать паспорта вакцинации так же, как и граждане Европейского союза.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, переговоры с производителями вакцин позволило Украине получить вакцину от коронавируса в феврале.

"Все, что вы говорите про паспорта, про все остальные документы, которые будут получать граждане Европейского союза, их будут получать так же и граждане Украины", – сказал Степанов.

Напомним, в Украине вакцинацию от COVID-19 будут проводить в три этапа. Как сказал министр здравоохранения Максим Степанов, план проведения вакцинации уже почти готов, Степанов ожидает, что подпишет его в пятницу, 18 декабря.

Ранее министерство здравоохранения утвердило план вакцинации украинцев от коронавируса.

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Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцинация вакцина Украина коронавирус Максим Степанов
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