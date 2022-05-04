Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетные обстрелы ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Украинцы хотят избавиться от памятников СССР и улиц с русскими названиями – опрос

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 мая, 19:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Наши граждане не хотят больше слышать о русском мире
После начала войны много памятников уже снесли / Коллаж "Сегодня"
После начала войны много памятников уже снесли / Коллаж "Сегодня"

Еще одним следствием вторжения России в Украину стало отрицательное отношение к советским и российским символам, в частности, к так называемой "георгиевской ленточке" и памятникам периода СССР.

Об этом свидетельствует свежий опрос социологической группы "Рейтинг".

Реклама

Враждебные символы

Все военные символы России вызывают у граждан Украины абсолютную ненависть. Абсолютное большинство (76%) опрошенных поддержали запрет на использование символов "Z" и "V", которые наносят на свою технику российские оккупанты. 74% согласны с запретом "георгиевской" ленты в Украине. Социологи отмечают, что за 5 последних лет поддержка такой инициативы выросла с 45 до 74%.

Рейтинг диктаторов

Постепенно ухудшалось и отношение украинцев к советским лидерам, а после вторжения России в нашу страну с рейтингами у этих диктаторов стало совсем плохо. За последние 5-8 лет отношение к председателю Совета народных комиссаров СССР Ленину ухудшилось вдвое, к диктатору Сталину – втрое.

Тем не менее на сегодня в Украине проживает 13% симпатиков Ленина и 7% – Сталина.

Реклама

Все русское противно

Более 65% опрошенных поддерживают переименование улиц в населенных пунктах Украины, содержащих российские или советские названия.

Еще больше украинцев (71%) выступают за демонтаж памятников, связанных с Россией.

62% – за запрет на радио и телевидении музыкальной продукции из России.

Реклама

Наши граждане готовы пока оставить лишь памятники, связанные с историей Второй мировой войны. Здесь относительное большинство выступает против их снова (40%). Поддерживают инициативу по сносу таких монументов на сегодня только 19% украинцев. Намного больше (36%) относятся к данной идее нейтрально.

Обстановка

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 4 мая
1
Личный состав 24 500
Личный состав
2
Самолеты 194
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1077
Танки
5
ББМ 2610
ББМ
6
Артиллерия 491
Артиллерия
7
Средства ПВО 81
Средства ПВО
8
РСЗО 163
РСЗО
9
БПЛА 303
БПЛА
10
Корабли/катера 10
Корабли/катера
11
Транспорт 1867
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Дармограй Роман Анатольевич – подполковник, командир 3 батальона 72 отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев. Уничтожил вражескую танковую колонну под Броварами, в результате чего погиб один из высших офицеров РФ. Внес большой вклад в то, что оккупанты так и не смогли войти в Киев. Герой Украины.
История героя
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39033.67

Bitcoin Cash (BCH)

289.01

Binance Coin (BNB)

393.46

Ethereum (ETH)

2858.64

Litecoin (LTC)

102.78

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
37,84
36,04
40,65
30,98
-
36,09
40,65
30,37
-
36,00
40,59
30,00
-
-
42,68
-
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
-
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,83 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Education Ua
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.83

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять