Украинцы хотят избавиться от памятников СССР и улиц с русскими названиями – опрос

Наши граждане не хотят больше слышать о русском мире

После начала войны много памятников уже снесли / Коллаж "Сегодня"

Еще одним следствием вторжения России в Украину стало отрицательное отношение к советским и российским символам, в частности, к так называемой "георгиевской ленточке" и памятникам периода СССР.

Об этом свидетельствует свежий опрос социологической группы "Рейтинг".

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Враждебные символы

Все военные символы России вызывают у граждан Украины абсолютную ненависть. Абсолютное большинство (76%) опрошенных поддержали запрет на использование символов "Z" и "V", которые наносят на свою технику российские оккупанты. 74% согласны с запретом "георгиевской" ленты в Украине. Социологи отмечают, что за 5 последних лет поддержка такой инициативы выросла с 45 до 74%.

Рейтинг диктаторов

Постепенно ухудшалось и отношение украинцев к советским лидерам, а после вторжения России в нашу страну с рейтингами у этих диктаторов стало совсем плохо. За последние 5-8 лет отношение к председателю Совета народных комиссаров СССР Ленину ухудшилось вдвое, к диктатору Сталину – втрое.

Тем не менее на сегодня в Украине проживает 13% симпатиков Ленина и 7% – Сталина.

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Все русское противно

Более 65% опрошенных поддерживают переименование улиц в населенных пунктах Украины, содержащих российские или советские названия.

Еще больше украинцев (71%) выступают за демонтаж памятников, связанных с Россией.

62% – за запрет на радио и телевидении музыкальной продукции из России.

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Наши граждане готовы пока оставить лишь памятники, связанные с историей Второй мировой войны. Здесь относительное большинство выступает против их снова (40%). Поддерживают инициативу по сносу таких монументов на сегодня только 19% украинцев. Намного больше (36%) относятся к данной идее нейтрально.

Обстановка