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Украинцы могут поехать почти во все страны Европы, но есть условия – список

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
17 ноября, 14:51
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Каждая страна самостоятельно определяет список необходимых документов для пересечения своих границ
Украинцы могут полететь почти по все страны Европы, но на определенных условиях.
Украинцы могут полететь почти по все страны Европы, но на определенных условиях. / Фото: Коллаж: Сегодня

Европейский союз исключил Украину из "зеленого списка" из-за сложной ситуации с COVID-19. Однако, несмотря на это, многие страны Европы не запрещают въезд для украинцев.

Об этом свидетельствуют данные на сайте МИД.

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Перед планированием поездок необходимо ознакомиться с актуальной информацией об условиях въезда в определенную страну. Среди них существуют требование предоставить при въезде, кроме стандартных документов, COVID-сертификат, отрицательные результаты теста или сертификат об выздоровлении.

Условия въезда в страны Европы

Запрещено

  • Беларусь,
  • Болгария,
  • Мальта,
  • Сан-Марино.

Вакцинация

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  • Эстония,
  • Латвия,
  • Литва,
  • Дания,
  • Германия,
  • Чехия,
  • Словакия,
  • Бельгия,
  • Франция,
  • Испания.

Вакцинация + тест или сертификат о выздоровлении

  • Исландия

Вакцинация или тест

  • Португалия,
  • Словения,
  • Сербия,
  • Черногория,
  • Швеция.

Вакцинация или тест + самоизоляция

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  • Норвегия
  • Финляндия,

Вакцинация или сертификат об выздоровлении, или тест + самоизоляция

  • Австрия,
  • Румыния,
  • Польша

Вакцинация или сертификат о выздоровлении, или тест

  • Швейцария,
  • Лихтенштейн,
  • Хорватия,
  • Босния и Герцеговина,
  • Молдова,
  • Албания,
  • Северная Македония,
  • Турция.

Вакцинация + тест или тест + самоизоляция

  • Великобритания
  • Италия.

Тест по приезду + или вакцинация, или сертификат об выздоровлении, или тест

  • Греция

Вакцинация или ПЦР-тест

  • Венгрия

Вакцинация или ПЦР-тест + тест по прибытии

  • Грузия,
  • Кипр.

Вакцинация или сертификат о выздоровлении, или ПЦР-тест

  • Ирландия.

Для ЕС Украина больше не в "зеленой зоне"

Согласно решению ЕС, теперь для украинцев рекомендуют закрыть границы, пока ситуация с коронавирусом не улучшится. Однако каждая страна Евросоюза сама решает, запрещать ли въезд туристов из нашей страны полностью, делать ли исключения для вакцинированных (и какими вакцинами) или для тех, кто предоставит ПЦР-тест.

Глава МИД Дмитрий Кулеба уже объяснил: после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Теперь перед поездкой в Европу следует проверять, какие ограничения действуют в той или иной стране.

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