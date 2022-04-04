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Украинцы начали называть детей в честь Javelin (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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4 апреля, 20:24
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Такими новостями поделился народный депутат Алексей Гончаренко
В Украине начали называть детей в честь ЗРК "Джавелин". Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине начали называть детей в честь ЗРК "Джавелин". Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине начали называть детей в честь зенитно-ракетного комплекса "Джавелин". Такие случаи зафиксировали в Киеве и Винницкой области.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

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"Ну что, шутки шутками, а детки с именами Джавелина и Джевелин уже официально зарегистрированы в Украине", – написал нардеп.

Так, в Винницкой области и городе Киев новорожденные мальчик и девочка официально получили имена Ян Джевелин и Джавелина.

"Пусть малыши растут здоровыми и в мирной Украине! Теперь ждем еще и маленьких Байрактаров", – добавил Гончаренко.

В Киеве новорожденную девочку назвали Джавелиной. Фото: Алексей Гончаренко

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Подразделения Закарпатской бригады получили новую партию Javelin

Подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады получили новую партию американских переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Военные сразу же использовали противотанковые ракетные комплексы во время столкновения с российскими военными в зоне боевых действий.

США отправили в Украину гуманитарный безопастностный груз с Javelin

Из Соединенных Штатов Америки в Украину отправился самолет, который доставит гуманитарный груз, в частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin.

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Груз является частью помощи в общем размере 200 млн долларов, согласованной президентом США Джо Байденом в связи с растущей угрозой России.

"Выражаем благодарность США за непреклонную поддержку Украины и укрепление обороноспособности украинской армии", — говорится в сообщении.

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Лев Улесов – самый известный парень-модель из Украины, а теперь – боевой медик-доброволец. Еще недавно 21-летний юноша ходил по подиуму на показах Prada, Dolce&Gabbana, Lacoste. А сейчас - на фронте, потому что имеет медицинскую подготовку и стремится защищать Украину. "Я здесь, чтобы спасать людей, оказывать первую помощь и вывозить за пределы передовой".
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Игорь Карчевский – преподаватель Острожской академии, полковник запаса. В первые дни войны ушел на фронт. Кандидат психологических наук, преподаватель, которого очень уважали и ценили тысячи студентов, погиб во время боя под Киевом, проявив невероятное мужество в борьбе за родную страну.

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