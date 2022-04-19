Украинцы не смогут на Пасху прийти ночью в церковь

В связи с тем, что в Украине действует комендантский час, ночных богослужений на Пасху не будет, церкви будут закрыты до утра. Министерство культуры и информационной политики Украины и Государственная служба по этнополитике и свободе совести сообщили о важности соблюдения ограничений военного положения.
"Приглашаем верующих присоединиться дистанционно с молитвой к Пасхальным службам благодаря трансляциям на телевидении и онлайн", – говорится в сообщении.
В тоже время в полиции напомнили, что церкви будут закрыты, пасхальные богослужения также не будут проводиться в комендантский час.
"Культовые сооружения в период комендантского часа будут закрыты", – сообщили в полиции.
Сообщается, что освящение пасхальных корзин христиан будет проводиться в храмах и на прилегающей к храмам территории с учетом комендантского часа в том или другом регионе.
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Это касается христиан как западного, так и восточного обряда.
Ограничения будут в разных регионах действовать в зависимости от того, до которого часа будет комендантский час.
Пасха 2022 в Украине
- Празднование Воскресения Христова у православных в 2022 году будет на неделю позже, чем у католиков – 24 апреля.
- 23 апреля завершится Великий пост, который длится 7 недель, начиная с 7 марта.
- В связи с военным положением в Украине в 2022 году отменены дополнительные выходные на Пасху и майские праздники.
- Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявлял, что российские оккупанты готовят провокации с обстрелом храмов.