Индийскую COVID-вакцину купили только бедные страны? Где еще используют препарат

Украинские медики массово отказываются от вакцины Covishield. Многие ссылаются на то, что у препарата AstraZeneca низкое качество и сильные побочные эффекты.

Что происходит?

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В Украине началась кампания по вакцинации населения. Однако многие не хотят прививаться индийским препаратом Covishield. К примеру, в Одессе изначально записались на прививку 1029 человек. Однако большая часть медиков вскоре отказалась – как оказалось, они ожидали не AstraZeneca, а препарат компании Pfizer.

Среди причин отказов – якобы низкое качество вакцины, сильные побочные эффекты и запрет на иммунизацию людей старше 65 лет.

Кроме того, некоторые СМИ утверждают, что только "бедные" страны закупили препарат индийского производства. Мол, более развитые государства вакцинируются разработкой Pfizer.

И что, это правда?

Нет. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что вакцину, которую закупила Украина, также используют и во многих других странах. В частности:

Австралия;

Южная Корея;

Великобритания;

страны Евросоюза;

Канада.

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"26 февраля Канада официально зарегистрировала у себя Covishield для экстренного использования по такой же процедуре, как это зарегистрировано в Украине, и уже на этой неделе они получат первые 500 тысяч доз этой вакцины, которая изготовлена Serum Institute в Индии", – отметил Степанов.

В этой связи министр назвал "фейком и манипуляцией" информацию о том, что вакциной AstraZeneсa якобы нельзя прививать людей старше 65.

Он также напомнил, что Serum Institute – это крупный производитель вакцин, который экспортирует свою продукцию в 140 стран. Вакцины производства Serum Institute преквалифицированы ВОЗ, то есть соответствующая экспертная группа определила их безопасными и эффективными.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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