Украинцы поддержали тотальный локдаун – опрос

Украинцы поддерживают введение тотального локдауна, но процент поддержки падает с каждым месяцем.

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Такие данные приводят 27 ноября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Если два месяца назад почти 80% видели необходимость в жестких ограничениях, то сейчас почти 60%. Однако процент поддержки падает с каждым месяцем.

Напомним, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко не исключает, что после завершения карантина выходного дня власти откажутся от введния полного локдауна в Украине.

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Ранее в Украине ввели карантин выходного дня, а всю страну перевели в "оранжевую зону". В правительстве говорят, что это необходимо для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости и к началу декабря выйти на плато по количеству заболевших. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин готовится к возможному локдауну на новогодние праздники. А глава Минздрава Максим Степанов назвал условие для введения локдауна.

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