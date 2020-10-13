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Украинцы получат лекарство от COVID-19 в течение недели – Степанов

13 октября, 03:52

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Препарат от коронавируса "Ремдесивир" показал себя хорошо в США

В течение недели украинские больницы получат лекарство от коронавируса "Ремдесивир".

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Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Я думаю, что за неделю у нас будет лекарственное средство – "Ремдесивир", которое себя очень хорошо показало в США, в других странах. Мы уже заключили соответствующее соглашение и через неделю оно поступит в наши больницы", – сказал Степанов.

Также он отметил, что пациентам с тяжелым течением болезни необходимы и иммуноглобулины, которые уже прошли клинические испытания.

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"Мы сейчас обсчитываем, какая сумма средств нам нужна. Я думаю, что через одно заседание правительства мы вынесем соответствующее постановление по закупке этого лекарственного средства", – добавил министр здравоохранения.

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В то же время президент США Дональд Трамп рассказал, что побороть коронавирус ему помог препарат Regeneron. Он пообещал, что каждый американец получит такое же лечение, как и он сам.

Также мы писали о том, что Министерство здравоохранения Украины намерено инициировать продление карантина в Украине до 31 декабря 2020 года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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