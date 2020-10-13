Украинцы получат лекарство от COVID-19 в течение недели – Степанов

В течение недели украинские больницы получат лекарство от коронавируса "Ремдесивир".
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Я думаю, что за неделю у нас будет лекарственное средство – "Ремдесивир", которое себя очень хорошо показало в США, в других странах. Мы уже заключили соответствующее соглашение и через неделю оно поступит в наши больницы", – сказал Степанов.
Также он отметил, что пациентам с тяжелым течением болезни необходимы и иммуноглобулины, которые уже прошли клинические испытания.
"Мы сейчас обсчитываем, какая сумма средств нам нужна. Я думаю, что через одно заседание правительства мы вынесем соответствующее постановление по закупке этого лекарственного средства", – добавил министр здравоохранения.
В то же время президент США Дональд Трамп рассказал, что побороть коронавирус ему помог препарат Regeneron. Он пообещал, что каждый американец получит такое же лечение, как и он сам.
Также мы писали о том, что Министерство здравоохранения Украины намерено инициировать продление карантина в Украине до 31 декабря 2020 года.
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