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Украинцы с сегодняшнего дня могут менять отчество с 14 лет

1 января, 09:10

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Уже разрешается менять имя и фамилию, а теперь и отчество

В Украине с сегодняшнего дня, 1 января 2021 года, по закону, который вступил в силу, можно менять отчество с 14 лет.

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Документ опубликован в издании "Голос Украины".

Таким образом, новый закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты о праве физического лица на смену отчества предполагает:

  • с 14 лет можно сменить ФИО только с разрешения родителей (попечитель);
  • с 16 лет подросток может менять фамилию, имя и отчество по своему желанию;
  • в случае возражения одного из родителей по изменению отчество ребенка спор относительно такого изменения может решаться органом опеки и попечительства.

Отметим, что действующим законодательством уже разрешается менять имя и фамилию, а теперь депутаты дополнили статью 295 Гражданского кодекса и статью 149 Семейного кодекса положениями, которые разрешают менять отчество.

Ранее изменить отчество можно было только в случае, если отец изменил свое имя или если сведения о нем как об отце ребенка исключили из актовой записи о его рождении.

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Мы сообщали о смене отчества для украинцев. Когда эту инициативу только анонсировали в начале года, пользователи соцсетей начали примерять матронимы – родовые имена по матери, например, Наталиевич или Ольгович.

Напомним, мы писали о самых популярных и редкостных именах украинцев в 2020 году.

Видео: Сегодня

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Украина закон отчество

Источник: Сегодня

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