Украинцы с сегодняшнего дня могут менять отчество с 14 лет

В Украине с сегодняшнего дня, 1 января 2021 года, по закону, который вступил в силу, можно менять отчество с 14 лет.
Документ опубликован в издании "Голос Украины".
Таким образом, новый закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты о праве физического лица на смену отчества предполагает:
- с 14 лет можно сменить ФИО только с разрешения родителей (попечитель);
- с 16 лет подросток может менять фамилию, имя и отчество по своему желанию;
- в случае возражения одного из родителей по изменению отчество ребенка спор относительно такого изменения может решаться органом опеки и попечительства.
Отметим, что действующим законодательством уже разрешается менять имя и фамилию, а теперь депутаты дополнили статью 295 Гражданского кодекса и статью 149 Семейного кодекса положениями, которые разрешают менять отчество.
Ранее изменить отчество можно было только в случае, если отец изменил свое имя или если сведения о нем как об отце ребенка исключили из актовой записи о его рождении.
Мы сообщали о смене отчества для украинцев. Когда эту инициативу только анонсировали в начале года, пользователи соцсетей начали примерять матронимы – родовые имена по матери, например, Наталиевич или Ольгович.
Напомним, мы писали о самых популярных и редкостных именах украинцев в 2020 году.
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