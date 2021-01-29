Украинцы с симптомами COVID-19 не торопятся тестироваться и лечиться – Степанов

В Украине часть людей, которые имеют симпомы коронавируса, не сразу обращаются к врачу и делают ПЦР-тесты.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы видим проблематику, что многие люди не обращаются к врачу сразу, как только имеют симптомы ковида и не идут сдавать тесты", – сказал Степанов.

По его словам, на сегодняшний день способность ПЦР-тестов составляет 75 000 в сутки.

"Это лаборатории Министерства здравоохранения и наших больниц. Это то, что мы в данный момент можем делать, в отличие от начала эпидемии, когда было только 200 тестов в сутки", – добавил министр.

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