Українська
$ 28,19
34,1
  1. Последние новости Украины

Украинцы с симптомами COVID-19 не торопятся тестироваться и лечиться – Степанов

29 января, 21:27

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Украине часть людей, которые имеют симпомы коронавируса, не сразу обращаются к врачу и делают ПЦР-тесты.

Реклама

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы видим проблематику, что многие люди не обращаются к врачу сразу, как только имеют симптомы ковида и не идут сдавать тесты", – сказал Степанов.

В тренде
Школьная реформа: готовы ли в Украине к отмене 10-11 классов

По его словам, на сегодняшний день способность ПЦР-тестов составляет 75 000 в сутки.

"Это лаборатории Министерства здравоохранения и наших больниц. Это то, что мы в данный момент можем делать, в отличие от начала эпидемии, когда было только 200 тестов в сутки", – добавил министр.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Циклон продолжает бушевать в Украине: где в пятницу будет снежить
Циклон продолжает бушевать в Украине: где в пятницу будет снежитьУкраина
"НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИНВИТРО" подтвердила качество ПЦР-тестирования на COVID-19 на международном уровнеУкраина
"Коллекторы в законе": как теперь будут "выбивать долги" и можно ли будет защититьсяЭкономика
"Меня хотят убить" – интервью со скандальной преподавательницей университета ДрагомановаУкраина
Гривня держится: Нацбанк обновил официальный курс валют
Гривня держится: Нацбанк обновил официальный курс валютФинансы
Суд отменил новое украинское правописание – подробности
Суд отменил новое украинское правописание – подробностиУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять