Украинцы смогут бесплатно сдавать ПЦР-тесты в частных лабораториях – Степанов

Министерство здравоохранения планирует привлечь частные лаборатории для проведения тестов на коронавирус. Деньги на это будут выделять из госбюджета.

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Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с COVID-19 сказал глава Минздрава Максим Степанов, сообщает "Сегодня".

По его словам, это решение будет принято на следующем заседании правительства.

Минздрав уже провел переговоры и несколько частных лабораторий "соглашаются работать, чтобы государство платило им за проведение ПЦР-тестирования", отметил министр.

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Степанов добавил, что в некоторых регионах большие очереди по тестированию, и образцы приходится направлять в лаборатории в другие области.

Тем не менее, министр прогнозирует, что количество ПЦР-тестирований в сутки к декабрю достигнет 50 тыс.

Также, по его словам, внедрятся новый метод – быстрые тесты на антиген.

Ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине не было резкой вспышки COVID-19.

Напомним, в Украине за последние сутки выявили 4753 новых случая инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

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Всего в Украине подтверждено 239 337 случаев заражения коронавирусом. Умерли 4597 человек. Вылечить от COVID-19 удалось 105 970 инфицированных.

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