Українська
$ 28,36
33,48
  1. Последние новости Украины

Украинцы смогут бесплатно сдавать ПЦР-тесты в частных лабораториях – Степанов

7 октября, 11:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Услуги частников будет оплачивать государство

Министерство здравоохранения планирует привлечь частные лаборатории для проведения тестов на коронавирус. Деньги на это будут выделять из госбюджета.

Реклама

Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с COVID-19 сказал глава Минздрава Максим Степанов, сообщает "Сегодня".

По его словам, это решение будет принято на следующем заседании правительства.

Минздрав уже провел переговоры и несколько частных лабораторий "соглашаются работать, чтобы государство платило им за проведение ПЦР-тестирования", отметил министр.

Читайте также: До конца года от COVID-19 умрет 10 500 украинцев: настоящая статистика эпидемии

Реклама

Степанов добавил, что в некоторых регионах большие очереди по тестированию, и образцы приходится направлять в лаборатории в другие области.

В тренде
Местами больше 20 градусов, а кого-то ждут дожди: какой будет погода во вторник

Тем не менее, министр прогнозирует, что количество ПЦР-тестирований в сутки к декабрю достигнет 50 тыс.

Также, по его словам, внедрятся новый метод – быстрые тесты на антиген.

Ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине не было резкой вспышки COVID-19.

Напомним, в Украине за последние сутки выявили 4753 новых случая инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

Реклама

Всего в Украине подтверждено 239 337 случаев заражения коронавирусом. Умерли 4597 человек. Вылечить от COVID-19 удалось 105 970 инфицированных.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Украина коронавирус Максим Степанов ПЦР ПЦР-тесты

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Раде придумали новые налоговые льготы для
В Раде придумали новые налоговые льготы для "евроблях"Авто
Прощание с погибшими курсантами: люди не могли сдержать слез (фото, видео)
Прощание с погибшими курсантами: люди не могли сдержать слез (фото, видео)Харьков
Никто не заступился: в Киеве водитель вытолкал девушку из маршрутки на глазах пассажиров (видео)
Никто не заступился: в Киеве водитель вытолкал девушку из маршрутки на глазах пассажиров (видео)Другие новости
Зеленский продал свой дом: где сейчас живет президент
Зеленский продал свой дом: где сейчас живет президентПолитика
Россия на Донбассе привела боевиков в полную боеготовность
Россия на Донбассе привела боевиков в полную боеготовностьДонбасс
Украли более трех миллионов гривен: на границе задержали преступную группу (фото и видео)
Украли более трех миллионов гривен: на границе задержали преступную группу (фото и видео)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять