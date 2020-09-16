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Украинцы смогут ездить без виз в еще одну экзотическую страну

16 сентября, 16:03

Денис Беспалов Денис Беспалов

Украина и Гренада отменяют визы для краткосрочных поездок

16 сентября 2020 года правительство утвердило Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Гренады об отмене визовых требований. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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"Положениями Соглашения предусматривается, что граждане Украины и Гренады, которые пользуются действительными паспортами, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней, при условии, что целью их пребывания является туризм или неоплачиваемая деятельность", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, о дате вступления в силу Соглашения будет сообщено дополнительно после завершения предусмотренных внутригосударственных процедур.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что с 1 января 2020 гражданам Украины, как и прежде, можно не оформлять визы для поездок в 128 стран мира. В прошлом году наше государство получило безвизовый доступ в Бахрейн и Саудовскую Аравию, но в то же время потеряло безвиз с Бенином и Джибути.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько украинцев поддерживают безвиз, сколько граждан относятся к нему нейтрально и сколько – негативно. Подробности – в сюжете:

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Гренада Украина безвизовый режим

Источник: Сегодня

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