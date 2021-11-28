Украинцы смогут менять место прописки через "Дію": когда услуга станет доступной

Услугу можно будет получить за 1 рабочий день без посещения госучреждений

Полгода назад услугу запустили в семи городах, теперь она будет доступна по всей Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

В "Дії" с 1 декабря появится еще одна госуслуга. Теперь сменить место жительства можно будет онлайн.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram.

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Подробности

Сначала в "Дії" появится бета-тест услуги. Зарегистрироваться можно на портале "Дія".

"Услугу можно будет получить за 1 рабочий день без посещения 3 учреждений, 30 дней ожидания и бумажек. Полгода назад мы запустили смену места жительства онлайн в 7 городах, а сейчас масштабируем ее почти на всю страну", – уточнил Федоров.

Он добавил, что больше не нужно будет ехать, например, в свой родной город, даже если вы хотите там зарегистрироваться.

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Кроме того, мужчинам не придется ходить в военкомат, чтобы сняться или стать на учет.

Отметим, что с мая сменить место прописки через портал "Дія" можно в семи городах Украины: Киев, Харьков, Винница, Луцк, Ровно, Кривой Рог и Мариуполь.

Что еще доступно в "Дії"

В "Дії" появилась еще одна полезная для украинцев услуга – можно ввести здание в эксплуатацию за несколько минут.

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"Больше не нужно ходить в ЦНАП или другие органы, чтобы ввести здание в эксплуатацию. Это касается жилых, садовых, дачных домов и приусадебных зданий. Если они были возведены до апреля 2015 года и их площадь не превышает 300 кв. м", – говорится в сообщении.

Для того чтобы получить "строительную амнистию" нужно:

авторизоваться на diia.gov.ua;

выбрать раздел "Земля, строительство, недвижимость";

среди услуг выбрать "Заявление о предоставлении градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка";

заполнить онлайн форму за несколько кликов.

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