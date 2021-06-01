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Привитым CoronaVac украинцам стали доступны международные COVID-паспорта – Ляшко

1 июня, 21:35

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Во вторник ВОЗ подтвердила безопасность и эффективность китайской вакцины CoronaVac, которой вакцинируют в Украине

Одобрение Всемирной организацией здравоохранения вакцины от коронавируса CoronaVac, которой прививают и украинцев, позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации всем, кто прошел полный курс прививок этим препаратом.

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Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

"ВОЗ подтвердила, что эта вакцина соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и качества. Одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации всем, кто прошел полный курс прививок", – подтвердил министр.

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Он отметил, что Украина закупила 1 913 000 доз вакцины китайской компании Sinovac, и сейчас прививает им лиц старше 65 лет, маломобильные группы населения, спортсменов, привлеченных у ВНО работников образования, военных, а также тех, кто записан на вакцинацию через портал или приложение "Дія".

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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