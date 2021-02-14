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Украинцы смогут пользоваться отечественными водительскими правами в ОАЭ — Аваков

14 февраля, 15:20

Ольга Литвин Ольга Литвин

Арсен Аваков подписал соответствующий документ с министром внутренних дел ОАЭ

Сегодня, 14 февраля, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов шейх Сейф бин Заид Аль Нагаян подписали два документа:

  • Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом;
  • Меморандум о взаимопонимании между МВД Украины и МВД ОАЭ, о взаимном признании и обмене национальными удостоверениями.
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Подписание состоялось в рамках официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в ОАЭ, сообщает Telegram-канал МВС Украины.

Отныне водители будут пользоваться в ОАЭ водительскими удостоверениями, которые получили в Украине. Туристы смогут по своим правам арендовать автомобиль, а резиденты и люди, которые работают в ОАЭ, бесплатно и без экзаменов обменивать их на местные, отметил Арсен Аваков.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля дал интервью эмиратскому информационному агентству Emirates News Agency WAM и сделал главные заявления об инвестициях в Украину и новых экономических связях.

Владимир и Елена Зеленские в ОАЭ с официальным визитом — смотрите видео:

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