Украинцы смогут пользоваться отечественными водительскими правами в ОАЭ — Аваков

Сегодня, 14 февраля, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов шейх Сейф бин Заид Аль Нагаян подписали два документа:
- Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом;
- Меморандум о взаимопонимании между МВД Украины и МВД ОАЭ, о взаимном признании и обмене национальными удостоверениями.
Подписание состоялось в рамках официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в ОАЭ, сообщает Telegram-канал МВС Украины.
Отныне водители будут пользоваться в ОАЭ водительскими удостоверениями, которые получили в Украине. Туристы смогут по своим правам арендовать автомобиль, а резиденты и люди, которые работают в ОАЭ, бесплатно и без экзаменов обменивать их на местные, отметил Арсен Аваков.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля дал интервью эмиратскому информационному агентству Emirates News Agency WAM и сделал главные заявления об инвестициях в Украину и новых экономических связях.
Владимир и Елена Зеленские в ОАЭ с официальным визитом — смотрите видео:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк