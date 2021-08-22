Украинцы столкнулись с трудностями во время получения COVID-сертификатов в "Дія"

В Украине гражданам, которые прошли полный курс вакцинации, стали доступны COVID-сертификаты вакцинации в "Дії". Однако, не у всех получилось удачно оформить документ с первого раза.
Фото неудачных попыток люди публикуют в Facebook.
"Генерирование ковид-сертификата в "Дії" – это тест на жизненную стойкость и самоидентификацию. Тебе миллион раз дадут задание "поверните голову вправо", "верните влево", "поклипайте", а потом еще тысячу скажут, что ты – это действительно не ты", – пишет Лена Токова.
"Похоже, запрет делать скриншоты в "Дії" на андроиде имеет одну цель – чтоб не постились скрины с ее ошибками.
У меня при попытке сделать ковид-сертификат оно уже два десятка вылетело из ошибкой в разных местах. Хотя делаю каждый раз то же самое", – говорит Сергей Сидоренко.
"Создаю @Дія.Підпис. И как вы это преодолели?! У меня уже более 20 неудачных попыток ... "Дія", скажите что-то обнадеживающее ...", – написала Михайлина Скорик-Шкаровская.
"Удалила приложение, установила снова. Опция сертификата стала активной. Но для получения сертификата нужно пройти фотоверификацию. Развлекаемся с коллегами уже час – пока ни одному не удалось", – пишет про неудачную попытку Ирина Немирович.
Но были и положительные отзывы. Некоторым удалось установить документ в приложении.
"Не знаю, даст ли оно мне что-то, но это лучше, чем носить ту бумажку", – говорит Евгений Назаренко.
"Теперь у меня есть международный сертификат о вакцинации! И в бумажном и цифровом виде. Осталось протестировать во время отпуска", - поделилась радостью Наталия Чорногуб.
"Ура! С какой-то 25-й попытки удалось загрузить электронный ковид-сертификат", – написала Диана Курышко.
Как оформить сертификат в приложении
Для создания сертификата нужны ID-карта или заграничный паспорт в "Дії".
Как это работает на практике:
- сначала нужно обновить приложение "Дія" до последней версии;
- потом – сделать в меню "Дія.Підпис";
- затем в "Послуги" COVID-сертификат добавить через "Дія.Підпис" сертификат.
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в Украине будет два COVID-сертификата – внешний и внутренний. Разница заключается в количестве медицинской информации и наличии фото.
Для того, чтобы документ был действительным, его необходимо будет утвердить электронной подписью. Процесc генерации сертификата должен занимать всего несколько минут.
Главный плюс COVID-сертификата международного образца – это возможность путешествовать в страны, которые его признали. Однако этот документ может пригодится и внутри страны.
Ранее мы писали, что:
- 19 августа ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія"
- При этом на днях Украина ослабила правила въезда для иностранцев
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