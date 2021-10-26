Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 💡 Большое обновление сетей Выборы в Харькове Выборы в Харькове
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Украинцы теперь могут вакцинироваться в аэропорту "Борисполь": что для этого нужно

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
26 октября, 07:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вакцинация будет проходить в помещении терминала D на 1 этаже, с понедельника по пятницу, с 9:00 до 15:00
В "Борисполе" вакцинируют от COVID-19
В "Борисполе" вакцинируют от COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

С 25 октября в аэропорту "Борисполь" можно сделать прививку от СOVID-19. Сделать прививку можно вакциной CoronaVac, AstraZeneca и Pfizer.

Об этом сообщила пресс-служба аеропорта.

Реклама

Вакцинация бесплатная, без предварительной записи, в формате живой очереди.

Кто может сделать прививку?

Сделать прививку могут все желающие граждане Украины, а также лица, имеющие удостоверение на жительство в Украине, удостоверение беженца и лица, нуждающиеся в дополнительной защите.

Что нужно для вакцинации:

Реклама
  • паспорт гражданина Украины/вид или копию;
  • идентификационный код;
  • мобильный телефон.

"Ежедневно через аэропорт проходят тысячи людей, поэтому мы убеждены, что удобное расположение пункта вакцинации будет мотивировать наших граждан прививаться. От успеха прививочной кампании зависит темп восстановления пассажиропотока, ведь прививка открывает возможность путешествовать по миру и попасть в большинство стран без тестов и самоизоляции", – отметил генеральный директор аэропорта Алексей Дубревский.

Сколько туристов обслужил аэропорт "Борисполь"

За сентябрь 2021 "Борисполь" обслужил 1 160 685 пассажиров. Из них 753 544 – это пассажиры регулярных рейсов, 407 141 – нерегулярных.

Реклама

В то же время суммарно за девять месяцев 2021 года аэропорт обслужил 6 976 939 пассажиров, среди которых 4 093 166 – пассажиры регулярных рейсов, 2 883 773 – нерегулярных.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 общее количество пассажиров увеличилось на 72%.

Читайте также:

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Переводим часы без стресса
Как перейти на новое время и не пострадать
Что советуют психологи
Пора переводить часы
До перевода часов осталось
Украина переходит на зимнее время
Куда крутить стрелки?
Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Дневник независимости 🇺🇦

25 октября 1991. Работники социально-культурных организаций и учреждений ожидают повышения зарплат

Погрузиться в тот день
Опрос
Короновирус за неделю

139 345

заболело за неделю в Украине

+47%

Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3772

Евро (€)

30.57

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять