Украинцы теперь могут вакцинироваться в аэропорту "Борисполь": что для этого нужно

Вакцинация будет проходить в помещении терминала D на 1 этаже, с понедельника по пятницу, с 9:00 до 15:00

В "Борисполе" вакцинируют от COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

С 25 октября в аэропорту "Борисполь" можно сделать прививку от СOVID-19. Сделать прививку можно вакциной CoronaVac, AstraZeneca и Pfizer.

Об этом сообщила пресс-служба аеропорта.

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Вакцинация бесплатная, без предварительной записи, в формате живой очереди.

Кто может сделать прививку?

Сделать прививку могут все желающие граждане Украины, а также лица, имеющие удостоверение на жительство в Украине, удостоверение беженца и лица, нуждающиеся в дополнительной защите.

Что нужно для вакцинации:

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паспорт гражданина Украины/вид или копию;

идентификационный код;

мобильный телефон.

"Ежедневно через аэропорт проходят тысячи людей, поэтому мы убеждены, что удобное расположение пункта вакцинации будет мотивировать наших граждан прививаться. От успеха прививочной кампании зависит темп восстановления пассажиропотока, ведь прививка открывает возможность путешествовать по миру и попасть в большинство стран без тестов и самоизоляции", – отметил генеральный директор аэропорта Алексей Дубревский.

Сколько туристов обслужил аэропорт "Борисполь"

За сентябрь 2021 "Борисполь" обслужил 1 160 685 пассажиров. Из них 753 544 – это пассажиры регулярных рейсов, 407 141 – нерегулярных.

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В то же время суммарно за девять месяцев 2021 года аэропорт обслужил 6 976 939 пассажиров, среди которых 4 093 166 – пассажиры регулярных рейсов, 2 883 773 – нерегулярных.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 общее количество пассажиров увеличилось на 72%.

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