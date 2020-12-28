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Украинцы увлеклись новогодними фотоссесиями: сколько это стоит

28 декабря, 15:59

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Фотостудии перед праздниками работают с раннего утра до позднего вечера

В фотостудиях Украины – горячая пора. Фотографы говорят, что в этом году возник небывалый ажиотаж вокруг новогодних фотосессий. Корреспондентка "Сегодня" Татьяна Лазарчук узнала, почему вырос спрос, и выяснила цену на снимки. Час аренды студии стоит 700 грн. И еще полторы тысячи за час – работа фотографа. При этом можно сменить несколько образов за одну съемку.

Видео: Сегодня
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Желающих сфотографироваться в красивых новогодних декорациях, действительно, стало много. Студии работают с раннего утра до позднего вечера. Сотрудники уверяют: во время карантина клиентов стало даже больше, чем обычно. В карантине же и видят причину небывалого ажиотажа.

"Люди устали от всех этих ограничений. Им хочется куда-то выйти, провести там время", – считает совладелец фотостудии Владислав Дубовский.

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На новогодние фотосессии люди записывались еще с осени. Фотограф Анастасия Мажарская уверяет: главное, чтобы люди получили снимки до Нового года. Поэтому все 30-е и 31-е число она проведет за обработкой снимков.

Напомним, ранее опрос показал, где украинцы будут встречать Новый год. Примечательно, что отправиться на праздники за границу планируют лишь 2,4%.

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Также новости "Сегодня" разбирались, как накрыть новогодний стол, чтобы не готовить.

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цены фотосессия новогодние праздники фотографы Новый год 2021

Источник: Сегодня

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