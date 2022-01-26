Украинцы уже сутки не могут вылететь из Стамбула: что говорят в МИД

Консулы взаимодействуют с турецкой стороной, чтобы как можно быстрее запустить авиарейсы

Аэропорт Стамбула парализовал сильный снегопад / Фото: Коллаж: Сегодня

После того, как Турцию накрыл сильный снегопад, рейсы из аэропорта Стамбула отменили. В результате там застряли украинцы. Сейчас их поселили в гостиницы.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

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"Благодаря работе консулов украинцы, застрявшие в Стамбуле из-за непогоды, были размещены в гостиницах и обеспечены питанием. Взаимодействуем с турецкой стороной, чтобы как можно быстрее запустить упраздненные авиарейсы и вернуть наших граждан домой", – написал он.

Турцию накрыл снегопад

Синоптики объясняют, что интенсивные снегопады были вызваны так называемой неустойчивой линией – холодный воздух с севера, насыщаясь влагой над поверхностью Черного моря, поступил на уже охлажденное побережье Турции, где еще дополнительно влияет гористый рельеф северной части этой страны.

"Такие условия благоприятны для развития мощных конвективных облаков, которые и дают сильные осадки вроде снежных зарядов", – рассказали в Укргидрометцентре.

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В результате непогоды в аэропорту Стамбула (и одновременно крупнейшем аэропорту Турции) были отменены или задержаны десятки авиарейсов. Улицы Стамбула просто замело снегом, а автомагистрали превратились в стоянки, движение в городе было практически парализовано.

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