Украинцы выиграли Каннского Льва за ЛГБТ-флаг над "Родиной-матерью" (видео)

Украинские проекты получили сразу две награды на фестивале Cannes Lions. Золото в категории Young Lions Design получили креативщики из агентств Bickerstaff и Banda Agency за оформление сайта всемирного форума One Young World, а серебро в категории в Outdoor Lions досталось проекту Motherland Pride организации Kyivpride и Saatchi & Saatchi Ukraine.

Об этом сообщает Adindex.

В рамках проекта Motherland Pride в честь прайда монумент "Родина-мать" в Киеве был украшен радужным флагом, который прикрепили к статуе с помощью дрона. В соцсетях эта акция освещалась под хештегом #Матизрозумієтапідтримає ("Мать поймет и поддержит").

Одновременно с этим в Google Maps была создана альтернативная карта, где можно было оставить метки с лозунгами в поддержку ЛГБТ.

Сайт One Young World был создан агентствами Bickerstaff и Banda Agency как место, где собираются самые талантливые представители молодого поколения для обсуждения мировых проблем. Проект получил название The World Changes With One – окончание фразы меняется, передавая разные посылы, отражающие дух события.

