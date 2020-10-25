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Голосуют по семь раз: на опрос Зеленского жалуются в полицию (фото, видео)

25 октября, 13:11

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Полиция будет пресекать такие нарушения

В полицию начинают поступать жалобы на проведение всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским.

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Об этом рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос о том, есть ли жалобы от украинцев на проведение самого опроса, Клименко сказал: "Да, они начинают поступать".

По словам Клименко, в полицию Волынской области поступило заявление от граждан о незаконности проведения всенародного опроса, поскольку он содержит элементы агитации.Также инцидент зафиксирован в Киеве.

В частности, на одном из видео мужчина несколько заполняет анкеты и засовывает их в ящик. По словам автора, так он проголосовал раз семь. На уточняющий вопрос, можно ли голосовать еще, от услышал от волонтера "давайте, сделаете мне статистику".

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Что касается инцидента с перевернутой урной с результатами опроса в Киеве, то, как уточнили правоохранители, мужчина подошел к интервьюерам, вырвал из рук листочки, разбросал их и ушел.

"На Подоле в Киеве уже перевернули одну из урн вместе с листочками опроса", – рассказал он.

Как пишет движение ЧЕСНО, большинство тех, кто проводит эти опросы от имени президента, утверждают, что они волонтеры, но назвать соцслужбу, для которой проводят опросы, не могут.

Фото: ЧЕСНО

Один из тех, кто проводит опрос, признался, что в Харькове за это платят тысячу гривен. А в Херсоне интервьюеры активности не проявляют, позволяют забирать опросники в неограниченном количестве. Объясняют, что работают за небольшие деньги, поэтому "не напрягаются".

Фото: ЧЕСНО

В Запорожье интервьюер рассказала, что заключала договор с социологической компанией, но отказалась назвать ее.

Напомним, Киевский окружной административный суд отказался отменить всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского.

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Как сообщалось ранее, в "Слуге народа" сначала ожидали, что президент Владимир Зеленский сам оплатит опрос украинцев 25 октября. Однако, как оказалось, его профинансирует президентская партия.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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