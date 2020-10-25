Голосуют по семь раз: на опрос Зеленского жалуются в полицию (фото, видео)

В полицию начинают поступать жалобы на проведение всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским.
Об этом рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко, которого цитирует "Интерфакс-Украина".
Отвечая на вопрос о том, есть ли жалобы от украинцев на проведение самого опроса, Клименко сказал: "Да, они начинают поступать".
По словам Клименко, в полицию Волынской области поступило заявление от граждан о незаконности проведения всенародного опроса, поскольку он содержит элементы агитации.Также инцидент зафиксирован в Киеве.
В частности, на одном из видео мужчина несколько заполняет анкеты и засовывает их в ящик. По словам автора, так он проголосовал раз семь. На уточняющий вопрос, можно ли голосовать еще, от услышал от волонтера "давайте, сделаете мне статистику".
Что касается инцидента с перевернутой урной с результатами опроса в Киеве, то, как уточнили правоохранители, мужчина подошел к интервьюерам, вырвал из рук листочки, разбросал их и ушел.
"На Подоле в Киеве уже перевернули одну из урн вместе с листочками опроса", – рассказал он.
Как пишет движение ЧЕСНО, большинство тех, кто проводит эти опросы от имени президента, утверждают, что они волонтеры, но назвать соцслужбу, для которой проводят опросы, не могут.
Один из тех, кто проводит опрос, признался, что в Харькове за это платят тысячу гривен. А в Херсоне интервьюеры активности не проявляют, позволяют забирать опросники в неограниченном количестве. Объясняют, что работают за небольшие деньги, поэтому "не напрягаются".
В Запорожье интервьюер рассказала, что заключала договор с социологической компанией, но отказалась назвать ее.
Напомним, Киевский окружной административный суд отказался отменить всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского.
Как сообщалось ранее, в "Слуге народа" сначала ожидали, что президент Владимир Зеленский сам оплатит опрос украинцев 25 октября. Однако, как оказалось, его профинансирует президентская партия.
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