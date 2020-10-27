Украинцы живут лучше, чем большинство жителей Земли, но несчастны – эксперт

За последние 20 лет доходы украинцев росли больше, чем за всю историю страны

Украинцы живут лучше, чем 4 млрд жителей Земли и относятся к привилегированному меньшинству по качеству жизни, но при этом чувствуют себя гораздо менее счастливыми.

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Об этом заявил историк Александр Зинченко в ходе четвертого Национального круглого стола "Счастье как цель", который состоялся в Черновцах, передает "Укринформ.

"Украинцы живут лучше, чем 4 млрд жителей Земли. Мы в привилегированном меньшинства. Нас таких счастливчиков 3 млрд. То есть большинство в этом мире живет значительно хуже, чем мы, но при этом мы значительно менее счастливы", – рассказал эксперт.

По его словам, украинцы являются самой несчастной нацией четырех континентов – в так называемом мировом рейтинге счастья в 2018 году Украина оказалась почти в самом конце, ниже ее только некоторые страны Азии и Африки.

Он добавил, что в 2020 ситуация со счастьем в Украине также не намного улучшилась.

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"Мы не намного продвинулись вверх и остаемся и в 2020 году так же на очень низком уровне. Украинцы имеют наглость в массе своей быть несчастными несмотря на соседей по рейтингу, а это Чад, Эфиопия, Свазиленд, Уганда. Мы видим, что все эти страны находятся на другом уровне благосостояния. Между нами и Угандой расстояние больше в благосостоянии, чем между Украиной и Швейцарией", – рассказал историк.

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В то же время, по его словам, за последние 20 лет доходы украинцев росли интенсивней, чем за всю историю страны.

"Путь от 2000 до 2008 года – это на самом деле фантастический рост доходов, качества жизни, более того, это наибольший рост качества жизни со времен неолита, то есть за всю историю. Как украинцы реагируют на все эти вещи? Мы видим, что показатели лезут вверх, но украинцы почему-то остаются несчастными. И мы помним, как украинцы в 2010 году, после того фантастического роста проголосовали за Виктора Януковича, первой строчкой избирательной программы которого было – "непрофессиональная власть довела страну до руины", – напомнил Зинченко.

Он считает, что это произошло потому, что люди не хотели замечать положительных изменений – украинцы воспринимают мир крайне негативно и являются "чемпионами по все пропало".

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"Поэтому после периодов больших изменений патерналистское большинство, а их у нас 73% согласно Института социологии, я не о выборах сейчас говорю, переворачивает пирамиду потребностей, которую проактивное меньшинство уравновешивает на ее вершине. Благодаря этому мы очень часто скатываемся в прогрессе назад", – отметил историк.

Он напомнил, что еще в 2000 году 72% украинцы боялись голода, а в 2018 таких осталось чуть больше 27%.

"Украинцы смогли совершенно фантастические вещи сделать за 30 лет – мы выбрали демократию, мы стали свободной страной... Мы огромное количество разнообразных вещей можем себе позволить, но при этом не можем решиться быть счастливыми... Это проблема", – подытожил Зинченко.

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