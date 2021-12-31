Украине грозит новая волна COVID-19: когда ее ждать

За сутки в стране зафиксировали больше 7 тысяч новых случаев коронавирусной болезни

Больше всего новых заражений было в Киеве, Одесской и Львовской областях / Коллаж "Сегодня"

В Украине уже ожидают повышение заболеваемости на коронавирус. Пик может быть во второй половине февраля 2022 года.

Об этом сказал главный санврач страны Игорь Кузин в эфире телеканала "Украина 24".

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Детали

Эксперты надеются, что эта волна будет меньше.

"Мы ожидаем повышения заболеваемости, начиная со второй половины февраля 2022 года, сезонное. Будем надеяться, что за счет вакцинации эта волна будет меньше или такого же уровня, как в 2021 году", – добавил Игорь Кузин.

Статистика коронавируса в Украине

За сутки 30 декабря в Украине зафиксировали 7 029 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений зафиксировали в Киеве, Одесской и Львовской областях.

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Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 578 человек;

летальных исходов – 209;

выздоровели – 8 609 человек.

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