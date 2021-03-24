Еще одна эпидемия? Украине грозят вспышки дифтерии и столбняка

Из-за COVID-19 прочие инфекции отошли на задний план. Когда и как надо прививаться от опасных инфекций

Украине грозит столбняк и дифтерия. От этих заболеваний украинцы должны вакцинироваться каждые 10 лет.Если к вакцинации детей в Украине относятся более внимательно, то сами взрослые часто игнорируют обязательные прививки.

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Впервые во взрослом возрасте украинцы должны вакцинироваться от дифтерии и столбняка в 26 лет, а далее каждые 10. В Центре общественного здоровья прогнозируют возникновение вспышки. В 2020 году от дифтерии и столбняка привились всего 47% взрослых и 59,7% детей.

Как и где сделать прививку, узнал "Сегодня".

Чем опасна дифтерия и столбняк?

Дифтерия – это инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем или через предметы, которыми пользовался больной. В большинстве случаев проявляется образованием плотной пленки на миндалинах и отеке слизистых оболочек, которая блокирует дыхательные пути. Это может привести к смерти.

"Дифтерия опасна, в первую очередь, потому, что ее трудно распознать. Ее симптомы по началу очень похожи на обычную вирусную инфекцию: боль в горле, отек шеи и слизистой оболочки, повышенная температура (в основном до 38 градусов), осиплость голоса. И если вовремя не распознать, то могут быть тяжелые последствия. Бактерии дифтерии вырабатывают токсины, которые поражают сердце, сердечно-сосудистую систему ", – говорит терапевт Светлана Шевченко.

Столбняк – это инфекционное заболевание, возникающее в результате действия токсина на нервную систему. Токсин производят бактерий Clostridium tetani после попадания в рану из почвы, где они находятся в виде спор. Эти споры также могут быть в кишечном тракте животных.

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Столбняк поражает нервную систему, провоцирует сильные судороги мышц тела и может привести к смерти. Можно заразиться возбудителем столбняка через рану или порез, через укусы животных или ранения острыми предметами, обломками древесины, говорит доктор. От человека к человеку это заболевание не передается.

От столбняка и дифтерии защищает вакцина. Она помогает выработать у человека стойкий, хотя и не пожизненный иммунитет.

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Украина грозит еще одна эпидемия?

В Украине уже была эпидемия дифтерии в 1991-1998 годах. Тогда был крайне низкий уровень вакцинации детей и ревакцинации взрослых. Заболели 20 000 человек, 696 пациентов умерли и тысячи получили осложнения.

Последние годы в Украине фиксируют единичные случаи заболевания дифтерией. В 2010-2018 гг. всего зарегистрировано 56 больных дифтерией и 124 – столбняком. А уже в 2019-м – 21 случай.

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По данным Центра общественного здоровья в 2020 году не обнаружили ни одного. Возможно, на это повлияли карантинные меры против коронавируса.

"Из-за низкого уровня вакцинации риск вспышек может быть. 2019 был уже плохим колокольчиком, потому что случаи перестали быть единичными. В прошлом году на ситуацию повлиял масочный режим и уменьшение контактов, потому что дифтерия передается воздушно-капельным путем ", – отмечает Светлана Шевченко.

Риск возвращения эпидемии сохраняется из-за крайне низкого уровня охвата прививками от дифтерии. В прошлом году вакцинироваться должны были 2,9 млн взрослых, но сделали это всего 1,3 млн, отмечается в отчете Центра общественного здоровья.

Есть ли вакцина в регионах? Вакцина в наличии во всех регионах страны. На 1 февраля в областях было 1,1 млн доз вакцин. Количество вакцин в области можно проверить на сайте ЦОС .

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Когда вакцинироваться?

Для профилактики дифтерии и столбняка используют вакцину. Она есть в Национальном календаре прививок.

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Украинцы получают прививки от дифтерии и столбняка в 6 и в 16 лет. Но вакцинация не дает иммунитета на всю жизнь, потому что антитела постепенно исчезают. Поэтому нужно проходить ревакцинацию каждые 10 лет.

Кстати, если карточки прививок нет или существуют сомнения, то можно провериться на наличие антител к дифтерии и столбняку. Это почти такая же процедура, как и при проверке антител на коронавирус. Тест на антитела в разных лабораториях стоит от 200 до 600 грн. Повторная вакцинация по направлению семейного врача – бесплатная.

Уровень охвата прививками должен составлять 95%, чтобы формировался коллективный иммунитет. Таким образом вакцинированные защищают тех, кто не может вакцинироваться из-за противопоказаний – аллергии на определенный компонент вакцины или иммунодефицит.

"В 2020 году каждый второй взрослый не сделал необходимого прививки от дифтерии. Так же крайне низкий уровень вакцинации детей 6 лет – только 59,7%. При таких условиях эксперты прогнозируют возможный риск возникновения вспышки. Единственный способ защититься – сделать прививку ", – говорится в сообщении Центра общественного здоровья.

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Что делать, чтобы вакцинироваться и как это происходит?

Перед вакцинацией следует проконсультироваться у семейного врача или терапевта, с которым подписана декларация. Врач проверит карточку прививок, чтобы убедится, какие вам вакцины уже вводились и нужна ли повторная вакцинация.

"Перед прививкой доктор должен уточнить, есть ли у вас аллергия на лекарства или еду, и какова была реакция на предыдущие прививки. В Украине прививки добровольные. После консультации вы подписываете согласие на вакцинацию, подтверждая, что получили ответы на все вопросы. После этого доктор предоставит направление на прививку ", – говорит Светлана Шевченко.

Уже в кабинете прививок пациент имеет право попросить проверить флакон с вакциной. Медработник должен показать ампулу с вакциной, на которой указаны срок годности и серия.

Проверить, правильно ли хранилась вакцина, можно по термоиндикатору. Он выглядит как круг темного цвета с квадратом светлого цвета внутри. Причем квадрат обязательно должен быть светлее круга, но не белым. Если его не видно или он темнее, то вакцина хранилась неправильно и она не даст защиты.

После этого вакцинированнный должно оставаться в медучреждении под наблюдением врачей еще полчаса. Нормальная реакция на инъекцию – покраснение и боль в месте укола, повышенная температура. Это признак того, что прививка работает. Симптомы исчезают сами через пара дней. Читайте также: Третьей волны коронавируса в Украине не будет – эпидемиолог

Кому нельзя вакцинироваться?

Вакцинацию не делают, когда у человека простуда и повышенная температура. Перед прививкой температуру обязательно должны измерить – непременное требование. Если в прошлом на вакцину была серьезная аллергическая реакция – анафилактический шок, то от прививки стоит отказаться.

Вакцинацию не стоит также делать и при состояниях, когда иммунитет слабый. Например, после химиотерапии у онкобольных, при употреблении лекарств, которые подавляют иммунитет или при СПИДе. Противопоказаний для вакцинации беременных и кормящих грудью нет.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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