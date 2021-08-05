"Украине мешают украинцы": Гордон о большой проблеме нашей страны

Известный журналист привел в пример жильцов дома, в котором он живет – они показали, как не должно быть в Украине

Гордон "наехал" на граждан Украины. Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон считает одной из главных причин, почему Украина никак не может стать успешной – это отношение людей к жизни и их безответственность. Об этом он сказал на телеканале Украина 24.

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На вопрос, что мешает Украине стать успешной на зависть другим постсоветским странам, он ответил: "Я думаю, что Украине мешают украинцы. Мы мешаем – мы все".

"Украина начинается с каждого из нас. Но когда я делаю в подъезде многоквартирного дома, где находится на одном из этажей моя квартира первая, ремонт с испанским кафелем, ставлю новые стеклопакеты и двери, освещение и венецианскую штукатурку на стенах, когда ты заходишь в подъезд как в пятизвездочных отель – можно к этому относиться хорошо? Нужно. В течение первого месяца на стенах было написано… лампочки были выкручены", – рассказал Гордон.

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Потом журналист предложил жильцам дома скинуться на консьержа, для которого он за свои деньги построил пристройку с туалетом, на что люди ответили отказом.

У нас очень много воров

"Поэтому виноваты мы. Это мы гадим у себя в подъездах, это мы не хотим жить как люди. Но попадая на Запад, мы принимаем западный образ жизни и ценности. А у нас – не хотим. Это мы воруем у армии своей. У нас война, но при этом люди в течение многих лет воруют у собственной армии. Повально. Кто где может, там и ворует. У нас очень много воров. Оставьте кошелек на улице – его тут же не будет. Допусти человека в бизнес, где можно что-то скроить, – он скроит", – сказал он.

Гордон отметил, что в мире есть нации, где люди отучены от воровства, в большинстве стран созданы такие условия, что воровать невыгодно и страшно.

"Поэтому с нас начинается все, проблема в нас и, конечно, проблема всегда в первых лицах (государства), потому что они могут менять жизнь нации", – добавил журналист.

Дмитрий Гордон не только один из ведущих журналистов Украины, но и в 2014-2016 годах даже оказался в политике – был депутатом Киевского горсовета. Но больше всего он запомнился огромным количеством интервью как с высшими государственными чиновниками, так и бывшим спецслужбистами.

Также он известен своим троллингом российских пропагандистов, до которых спокойно, без истерик, доносит информацию об агрессии России против Украины. Журналист периодически включается в эфиры российских каналов и рассказывает пропагандистам, как Россия напала на Украину, чтобы донести до российских зрителей правду о преступлениях Путина.

Но "особые" взаимоотношения у него с российским телеведущим Владимиром Соловьевым. Пропагандист регулярно вспоминает в своих шоу Гордона, а тот в ответ только радуется, что Соловьев его прославляет и поднимает рейтинг.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне Гордон "потроллил" путинского пропагандиста, назвал его обезьянкой и отметил, что у Соловьева проблемы с сексуальной жизнью.

Также мы писали, как российская ведущая оговорилась в прямом эфире во время общения с Гордоном.