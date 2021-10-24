Украине передадут еще 1,5 млн доз COVID-вакцины – какой именно

Кроме Украины, вакцину от коронавируса получили и другие страны

Украина получит вакцину от Германии / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина получила от Германии 1,5 млн доз вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca.

Об этом пишет DW.

Реклама

Германия безвозмездно предоставила странам 7,6 млн доз вакцины AstraZeneca.

Какие еще страны получат вакцину:

Вьетнам (2,6 млн доз);

Украина (1,5 млн доз);

Египет (1,2 млн доз);

Гана (1,2 млн доз);

Намибия (0,2 млн).

Еще 350 тысяч доз должны быть отправлены в Таиланд.

Реклама

Кроме того, еще 10 млн доз переданы в международную программу равного доступа к лекарственным препаратам COVAX, инициированную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

А начиная с октября, все поступающие в Германию вакцины от производителя Johnson & Johnson сразу передаются в программу COVAX.

Статистика заболеваемости за сутки

За сутки 23 октября в Украине зафиксирован 20 791 новый подтвержденный случай COVID-19 (из них детей – 1533, медработников – 237).

Реклама

За прошедшие сутки госпитализированы 5924 человека, 386 человек скончались, а выписан 6081 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 2 769 405 человек;

выздоровели – 2 375 776 человек;

летальных исходов – 63 872;

проведено ПЦР-тестов – 13 986 710.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2211), Львовской (1509), Харьковской (1508), Одесской (1403) и Донецкой (1380) областях.

Ранее мы писали: