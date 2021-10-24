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Украине передадут еще 1,5 млн доз COVID-вакцины – какой именно

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
24 октября, 15:41
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Кроме Украины, вакцину от коронавируса получили и другие страны
Украина получит вакцину от Германии
Украина получит вакцину от Германии / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина получила от Германии 1,5 млн доз вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca.

Об этом пишет DW.

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Германия безвозмездно предоставила странам 7,6 млн доз вакцины AstraZeneca.

Какие еще страны получат вакцину:

  • Вьетнам (2,6 млн доз);
  • Украина (1,5 млн доз);
  • Египет (1,2 млн доз);
  • Гана (1,2 млн доз);
  • Намибия (0,2 млн).

Еще 350 тысяч доз должны быть отправлены в Таиланд.

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Кроме того, еще 10 млн доз переданы в международную программу равного доступа к лекарственным препаратам COVAX, инициированную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

А начиная с октября, все поступающие в Германию вакцины от производителя Johnson & Johnson сразу передаются в программу COVAX.

Статистика заболеваемости за сутки

За сутки 23 октября в Украине зафиксирован 20 791 новый подтвержденный случай COVID-19 (из них детей – 1533, медработников – 237).

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За прошедшие сутки госпитализированы 5924 человека, 386 человек скончались, а выписан 6081 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 2 769 405 человек;
  • выздоровели – 2 375 776 человек;
  • летальных исходов – 63 872;
  • проведено ПЦР-тестов – 13 986 710.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2211), Львовской (1509), Харьковской (1508), Одесской (1403) и Донецкой (1380) областях.

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