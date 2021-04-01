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Украине понадобится 10 лет на вакцинацию населения – Bloomberg

1 апреля, 18:18

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Украину поставили на одну ступеньку со странами третьего мира вроде Бангладеш, Ирана и Пакистан

Низкие темпы вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине ведут к тому, что кампания по иммунизации населения в нашей стране растянется на 10 лет.

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Об этом пишет редактор Bloomberg Дэвид Фиклинг.

"Во многих странах, где COVID в последнее время распространяется быстрее всего, нынешние темпы внедрения вакцины не приведут к коллективному иммунитету на годы или даже десятилетия", – посетовал журналист.

Он опубликовал инфографику, из которой следует, что США, Великобритании, Израилю и Чили понадобится еще несколько месяцев, чтобы вакцинировать три четверти населения. Германии, Франции, Испании и Италии – около года.

Население полуторамиллиардной Индии будет привито в течение трех лет, а странам третьего мира вроде Бангладеш, Ирана, Пакистан, а также Украине на эту кампания понадобится 10 лет.

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Напомним, глава европейское подразделение Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге выразил недовольство, что темпы вакцинации в Европе остаются непозволительно медленными.

Также сообщалось, что в Украине с начала кампании одной дозой привиты 248 734 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 2 человека. Однако представители властей обещают, что у апреле-мае Украина получит 5 млн доз вакцины:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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прогноз прививка вакцинация вакцина Украина Bloomberg

Источник: Сегодня

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