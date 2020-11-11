Украине придется импортировать рабочую силу из стран третьего мира – дипломат

Украине со временем придется импортировать рабочую силу из стран третьего мира, поэтому следует сосредоточить усилия культурной дипломатии в частности на этих странах.

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Об этом заявил постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица на международном онлайнфоруме, передает "Укринформ".

Дипломат уверен, что Украина пойдет по стопам всех европейских стран при экономическом росте.

"Я убежден, что Украина будет вынуждена, к сожалению, идти по тем же стопам, по которым прошли все европейские страны, когда речь шла об экономическом развитии и экономический рост, а именно: как бы мы не улучшали социальные условия и не повышали зарплаты в Украине, нам придется импортировать рабочую силу", - считает Кислица.

Чтобы импортировать рабочую силу, нужно создавать в стране благоприятную культурную среду, где с уважением относятся к иностранным чужим культурам и традициям, с чем, по мнению дипломата, в Украине большая проблема.

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Кислица уточнил, что инструментами культурной дипломатии могут быть не только специализированные проекты в этих странах, но и образование иностранных студентов в украинских вузах.

"Образование и пребывания в Украине во время обучения можно стать тем культурным или шоком, или приятным опытом, который люди потом с собой везут по миру", – считает он.

Но в последние годы, отметил Кислица, образование иностранных студентов в Украине стало коммерческим проектом, и вузы больше внимания уделяют тому, вовремя ли платят студенты, чем культурной работе.

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