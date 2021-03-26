Жесткий локдаун – Украину начнут закрывать уже на следующей неделе

Решение о локдауне в Украине могут принять на следующей неделе. Уже 11 регионов страны в красной зоне. Если добавятся еще две области, то страну должны закрыть на локдаун. По крайней мере, такой критерий еще две недели назад называл министр здравоохранения Максим Степанов: если больше половины областей будут "красными", то локдаун введут по всей стране.

Сколько осталось до локдауна?

Реклама

Семь областей за неделю перешли в красный уровень эпидемической опасности. Последними список красных зон пополнили Николаевская и Черкасская области. Теперь в 10 областях и в Киеве, по показателям Минздрава, самый высокий уровень эпидопасности.

В ближайшие три-семь дней к ним могут добавиться еще три области: Ровенская, Тернопольская и Черновицкая, прогнозируют в Киевской школе экономики.

Есть еще два региона, где есть необходимость вводить ограничения – Винницкая и Хмельницкая области. Хмельницкая уже по показателю госпитализаций вышла на самый высокий уровень в стране.

Реклама

Однако в Украине так и нет утвержденных критериев для ввода локдауна. Министр Степанов только высказал допущение, что строгие ограничения введут, если большинство регионов будут в красной зоне. Окончательное решение должен принять Кабинет министров.

Читайте также: "Приближаемся к коллапсу": заболеваемость COVID-19 достигнет 31 тысячи в сутки – НАН Украины

Помогает ли адаптивный карантин?

Ивано-Франковская область месяц уже в красной зоне. Попала почти сразу, как только в Украине вернулось карантинное зонирование. С тех пор заболеваемость в стране только растет, красная зона расползлась и на другие области.

Улучшилась ситуация на Ивано-Франковской области за время суровых ограничений? В области действительно стали выявлять меньше больных, падает уровень госпитализаций и освобождаются места в больницах, а количество выписанных выше числа госпитализированных. Но снимать ограничения пока что рано.

"К сожалению, в Ивано-Франковской области еще нельзя ослаблять ограничения. В регионе наибольшее количество больных на 100 тыс. населения. А преждевременное ослабление может привести к тому, что из-за большого количества инфицированных может начаться вспышка. Но через две-три недели показатель госпитализаций опустится до 60-ти, и в области могут быть ослабление и выход из красного уровня", – прогнозирует Юрий Ганиченко.

Реклама

Но на этой неделе адаптивный карантин стал суровее. В оранжевых зонах дополнительно появилось требование проверять вспышки на уровне территориальных громад. Теперь в областях должны следить за двумя новыми показателями:

сколько выявлено новых инфицированных в каждой громаде за 7 дней;

какой прирост новых случаев за последние семь дней в каждой громаде.

Если в отдельной громаде более 70 заражений и рост составляет более 50%, то соответствующие населенные пункты будут закрыты.

Это правило для оранжевых зон. А поскольку в Украине почти все регионы сейчас оранжевые или красные, то, получается, оно касается всех. Сейчас только Херсонская область остается "желтой", с наименьшими ограничениями.

"Эти дополнительные ограничения на уровне адаптивного карантина могут предотвратить национальный локдаун. Однако об этом можно будет говорить только через неделю", – отмечает Юрий Ганиченко.

Есть еще один обнадеживающий показатель. Все предыдущие недели уровень госпитализаций в Украине рос на 20%. С начала недели он замедлился до 14%.

"Однако уменьшение госпитализаций должно идти параллельно с тем, что выписки из больниц тоже растут. Сейчас этого тренда еще нет. Госпитализации продолжают на четверть опережать выписки. Но в данный момент эта тенденция с замедлением госпитализаций несет достаточно хороший знак", – добавляет Ганиченко.

Читайте также: На кого жаловаться – кто ответит за побочки от вакцины против COVID-19

Украина в сравнении с Европой

Реклама

Украина уже превзошла средний уровень заболеваемости в Европе, отмечают в Киевской школе экономики. Если в Европе количество больных за неделю выросло на 9%, то в Украине – на 43%.

Кроме Украины, плохая ситуация с COVID-19 в Румынии, Польше, Чехии и Швеции. При этом в Польше и Чехии уже ввели локдаун.

Польша продолжает расти, и по уровню заболеваемости она на втором месте в Европе. На прошлой неделе страна ввела национальный карантин.

В Чехии чрезвычайное положение действует с 1 марта, и теперь обсуждают продление ограничений. Там закрыты детсады и школы для детей младшего возраста и людей с ограниченными возможностями, запрещено передвижение между районами, введено обязательное массовое тестирование для работников фабрик и компаний, которые остаются открытыми.

В Швеции, несмотря на сложную эпидситуацию, достаточно мягкие ограничения. В стране запрещены собрания более восьми человек. Есть ограничения на посещение магазинов, фитнес-центров – количество людей не должно превышать 1 человека на 10 кв. м. Рестораны работают до 20:30, а после могут обслуживать только на вынос.

В Румынии все заведения работают на половину заполненности. Также в зависимости от уровня заболеваемости действуют различные меры в разных регионах.

Индекс строгости карантина в Европе

Это индекс на основе девяти показателей реагирования: закрытие школ, удаленная работа и запрет на поездки. Показатель имеет значение от 0 до 100 (100 = самый строгий). Если ограничения меняются на региональном уровне, то индекс показывает уровень реагирования с самими большими ограничениями, принятыми в каком-либо регионе.

Напомним, НАН Украины дала прогноз, что до 6 апреля заболеваемость COVID-19 достигнет 31 000 в сутки. Это произойдет, если динамика заболеваемости останется на нынешнем уровне.

Сайт "Сегодня" попросил прокомментировать прогноз ученых правозащитника и диссидента Иосифа Зисельса, который обычно не доверяет официальной статистике и основанным на ней прогнозам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама