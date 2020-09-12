Житель Одесской области по заданию ФСБ готовил масштабную диверсию и хотел убивать бойцов ВСУ

Также задержанный предлагал свои услуги по убийству украинских военных

Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ РФ, который шпионил в пользу страны-агрессора, а также пытался устроить диверсию на объекте критической инфраструктуры Ровенской области. Об этом сообщает прес-служба СБУ.

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В мае текущего года житель Одесской области по личной инициативе связался с кадровым сотрудником российских спецслужб и предложил свои услуги. Задержанный сначала передавал врагу данные об одном из воинских объектов Одесской области, кроме того, предложил свои услуги в убийстве украинских военных, которые служат в зоне ООС.

В сентябре агент получил задание осуществить диверсию на одном из объектов "Ровнооблводоканала". Задержали шпиона, когда он закладывал взрывчатку на объекте. Если бы диверсия удалась, то 50% Ровно и других районов области остались бы без воды.

Задержанному готовится подозрение по статьям "госизмена" и "диверсия".

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Напомним, в Херсонской области украинские контрразведчики разоблачили агентурную сеть Федеральной службы безопасности России, действовавшей на территории региона. Ее руководителем оказалась бывшая сотрудница областной администрации.

Кроме того, недавно в Луганской области обнаружили завербованную российскими агентами хозяйку отеля. После многочасового психологического давления сотрудники вражеской спецслужбы заставили пожилого человека подписать обязательства по сбору и передаче ею информации о постояльцах отеля из числа украинских правоохранителей.

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