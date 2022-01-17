Украинка несмотря на онкологию получила второе высшее образование в 60 лет и помогает другим больным (видео)

Уже больше 10 лет женщина живет с диагнозом "рак"

Героиня нашего материала получила второе образование, выиграла международный этап Кубка мира по скандинавской ходьбе. И диагноз "рак", с которым живет украинка, не помешал. Из-за пандемии онкологи прогнозируют прирост онкозаболеваний на 20%.

Палки для скандинавской ходьбы в руках Этери Ждановой словно приобретают магию. Придают такое ускорение, что съемочной группе "Сегодня" трудно поймать женщину в кадре. Украинка – победительница этапа Кубка мира по нордическому виду спорта. Сейчас готовится к новым соревнованиям.

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"Я еще в конце тренировки ныряю, если озеро не замерзло. Почему это нужно? Потому что я участвую в соревнованиях, и когда была в Люксембурге, там итальянка 80-летняя, я ее не могла догнать. И для меня это теперь пример. В мои 67 теперь у меня цель такая: достичь такого же уровня", — говорит Этери Жданова.

Этери уже более 10 лет живет с диагнозом "рак щитовидной железы". Болезнь зацепила целых три поколения семьи Ждановых.

"Мама моя, она очень сильная женщина, и она спокойно восприняла диагноз, очень ответственно отнеслась к лечению. Мама умерла в 82 года. Помня опыт мамы, я начала искать путь через тело. Вот знаете, существует поговорка для девочек:" В любой непонятной ситуации крась губы красной помадой". У меня была: "В любой непонятной ситуации — приседай, приседай и отжимайся", — рассказывает женщина.

Уверена, что именно спорт помог восстановиться после химиотерапии. Более того — предупредить рецидив. К делу подошла профессионально: училась у лучших тренеров. Например, пилатесу у инструктора, тренировавшего певицу Мадонну и актрису Николь Кидман. Скандинавской ходьбой увлеклась, когда у младшей дочери обнаружили рак молочной железы.

"Наверное, это самая трудная роль из всех трех быть мамой онкопациентки. Я хотела, чтобы она тоже восстанавливалась после такого агрессивного лечения на основе моего опыта. Но тут я поняла, что мне не хватает знаний. Я в 60 лет поступила в университет и окончила его по специальности "Физическая реабилитация", — говорит Этери.

Так, бывший программист и специалист в области HR погрузилась с головой в восстановительную медицину. Все дипломные работы Этери посвятила нордическому спорту. В настоящее время реабилитирует не только дочь, но и сотни женщин с диагнозом онко.

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"Вот самое главное — аэробная нагрузка. Есть четкие рекомендации, и на 37% рак молочной железы, например, на 37% уменьшается вероятность рецидива. Клинические исследования подтверждают это, что физическая активность очень важна", — отметила женщина.

Свою историю борьбы с недугом Этери рассказала в рамках фотопроекта #РАКНЕПРИГОВОР, созданного Фондом Рината Ахметова совместно с журналом Vogue и ЦУМ Киев. Вдохновляющие истории героинь – важный элемент психологической поддержки для онкобольных и их семей.

"Почему важно вообще в принципе показывать, так как когда к тебе приходит что-то большое, серое, и непонятное, во всем этом должна быть какая-нибудь путевая звезда. И вот такие люди, как Этери, это как раз и есть путевые звезды", — отметил фотограф Григорий Веприк.

Фотопроект продолжает программу национального масштаба Фонда Рината Ахметова "Рак излечим".

"Когда мы видим боль человека, мы не проходим мимо. Благотворительностью я занимаюсь не первый год и даже не первое десятилетие. Благотворительность – системная борьба с системными проблемами", — подчеркнул основатель благотворительного фонда Ринат Ахметов.

С 2008 года это самая большая частная благотворительная инициатива по оказанию помощи взрослым онкобольным.

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"За время этой программы более миллиона человек прошли обследование, и в данный момент, на сегодняшний день каждый четвертый украинец имеет доступ к оборудованию Фонда Рината Ахметова, которое работает в диагностических кабинетах в государственных клиниках по всей стране", — рассказывает член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

"Работа с фондом Ахметова — это показатели действенности и показатели того пути, по которому должен идти любой меценат, бизнесмен в нашей стране", — отметил и.о. директора Национального Института рака Андрей Шипко.

Именно ранняя диагностика, говорят в Национальном институте рака, является залогом того, что победа в борьбе с раком будет за пациентом. Сюда каждый год обращаются около 200 тысяч украинцев. И получают современную медицинскую помощь.

"Больно смотреть, когда люди приходят к нам с 3, 4 стадиями. Когда процесс поражения уже распространился на все системы и органы организма. Понимаете, гораздо хуже и сложнее бороться. Но мы все равно боремся и в большинстве случаях мы побеждаем", — рассказал и.о. директора Национального Института рака Андрей Шипко.

Пандемия, говорят онкологи, не повод отказываться от визитов к врачу и профосмотру. Особенно женщинам, у которых, к сожалению, все чаще диагностируют рак молочной железы. А если у вас в медкарте диагноз онко, ни в коем случае — не сдавайтесь! Ибо опыт героинь проекта #РАКНЕПРИГОВОР доказывает — возможно все!

"Никто не верил, а я в 60 лет поступила в университет и окончила его. Более того, мне в данный момент 67 и я снова учусь, я выиграла грант, всего было 2 места из 800 человек. Находите какое-то дело. Не найдете дело, помогайте тем, кому еще хуже", — подчеркнула участница проекта #РАКНЕПРИГОВОР Этери Жданова.

Этапы ранней диагностики рака

ВОЗ сообщает, что от 30% до 50% случаев рака можно предотвратить, если ежегодно проходить профилактические обследования. На начальных стадиях заболевания гораздо лучше поддаются лечению.

Существует 3 этапа ранней диагностики:

Шаг 1: осознание проблемы и квалифицированная медицинская помощь;

осознание проблемы и квалифицированная медицинская помощь; Шаг 2: клиническое обследование, определение диагноза и стадии заболевания

клиническое обследование, определение диагноза и стадии заболевания Шаг 3: доступ к эффективному лечению, включающему обезболивание.

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