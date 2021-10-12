Украинка стала первой женщиной-директором престижного театра Италии

Сразу после успешного дебютного концерта Лынив в марте 2021 года дирижеру предложили контракт

Оксана Лынив. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинка Оксана Лынив станет музыкальным директором одного из ведущих итальянских театров – Teatro Comunale Bologna. Она является первой женщиной на такой должности.

Об этом Лынив сообщила на своей странице в Facebook.

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Руководителя искали три года

Сразу после успешного дебютного концерта Лынив в марте 2021 года в Teatro Comunale Bologna дирижеру предложили контракт.

"Мне выпала честь и ответственность стать первой женщиной в Италии, которую пригласили на должность музыкального директора одного из важных государственных театров", – написала Лынив.

Стоит отметить, что Лынив станет музыкальным директором с января 2022 года.

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Украинка Оксана Лынив. Фото: Facebook/Оксана Лынив

Чем известен Teatro Comunale Bologna?

В этом театре состоялись первые в Италии постановки опер Рихарда Вагнера, в частности "Летучий Голландец", "Тангейзер", "Тристан и Изольда". Это закрепило за Болоньей статус "вагнеровского" города.

В Болонье учились украинские композиторы Максим Березовский и Дмитрий Бортнянский. Возглавляли Teatro Comunale Bologna такие ведущие мэтры как Серджио Чибилидаке, Рикардо Шайи, Даниэле Гатти.

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Что известно об Оксане Лынив?

Оксана Лынив родилась в Бродах Львовской области. Она была стипендиатом нескольких престижных европейских фондов.

На сегодняшний день женщина работает дирижером с известными оперными театрами Австрии, Германии, Чехии, Франции, Швейцарии, Испании, Швеции, Эстонии, Венгрии, Румынии и Японии.

Оксана Лынив / Фото: facebook.com/oksana.lyniv

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