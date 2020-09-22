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Украинка станет первой женщиной-дирижером за 145 лет истории оперного фестиваля в Германии

22 сентября, 22:34

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Фестиваль до последнего держал интригу

Украинка Оксана Лынив станет первой женщиной-дирижером в истории самого престижного оперного фестиваля мира в городе Байройте (Германия). Об этом сообщается на официальной странице дирижера в Facebook.

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На открытии фестиваля в 2021 году она будет дирижировать новую постановку оперы Рихарда Вагнера "Летучий Голландец".

"У меня нет слов, чтобы объяснить, что я сейчас чувствую – это очень волнительно и ответственно одновременно! Такое приглашение большая честь для меня!" – сказала Лынив.

Отмечается, что за 145 лет существования фестиваля чести встать за его дирижерский пульт не удостаивалась ни одна женщина.

Руководитель фестиваля, правнучка композитора Катарина Вагнер, до последнего держала в тайне имя дирижера, как главную оперную интригу года.

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Следует заметить, что Оксана Лынив также стала первой женщиной-дирижером, назначенной главным дирижером Грацской оперы и Грацского филармонического оркестра Германии.

Напомним, в Испании после отмены чрезвычайного положения в связи с коронавирусом возобновили свою работу оперные театры – только первое представление прошло перед растениями.

Мы также сообщали, что украинская оперная певица Юлия Сафонова из Харькова исполнила фрагмент песни Besame mucho на балконе одного из домов в испанской Валенсии, вызвав восторг у окружающих.

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Германия дирижер опера Украина
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