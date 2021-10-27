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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Украинская блогерша замаралась в рекламе российского онлайн-образования

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
27 октября, 20:51
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Мусина — соосновательница сети салонов красоты G.Bar, Instagram-блогер и мама YouTube блогера PupsiKira
Блогерша прорекламировала российскую компанию
Блогерша прорекламировала российскую компанию / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская блогерша Сабина Мусина прорекламировала российскую интернет-компанию из сферы онлайн-образования.

Рекламу она разместила на своей странице в Instagram.

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"Ураааа! Образовательная платформа Skillbox уже в Украине. И я буду первой, кто поделился этой новостью. Кайф!" – написала Сабина Мусина.

Skillbox — российская интернет-компания из сферы онлайн-образования, основанная в 2016 году. Контрольный пакет ООО "Скилбокс" (70 %) принадлежит Mail.ru.

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Скандал с ТМ Yaro

Недавно в Украине вспыхнул скандал с ТМ Yaro. Основательница бренда Юлия Привалова опубликовала на личной странице в Instagram селфи с мужем, где они вдвоем стоят на фоне здания Кремля в Москве.

Пользователи Сети возмутились такой фотографией и начали оставлять комментарии о недопустимости таких снимков. Под одним из таких комментариев Привалова оставила ответ в виде насмешливого анекдота про бандеровцев, который еще больше разозлил Сеть.

Активисты отреагировали на эту ситуацию и призвали магазины и другие бренды прекратить сотрудничество с брендом Приваловой.

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На следующий день стало известно, что Rozetka прекратила продавать продукцию Приваловой. Вслед за интернет-магазином от продукции Yaro отказались супермаркеты "Сильпо" и сеть кофеен "Idealist".

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