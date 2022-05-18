Украина
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Риека - Украина: онлайн 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Украинская мольфарка начала магический бой: чего боятся оккупантам (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 мая, 16:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Елена Стеценко призвала мертвых предков помочь победить русскую орду
Мольфарка Елена Стеценко провела обряд против оккупантов.
Мольфарка Елена Стеценко провела обряд против оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская экстрасенс и мольфарка Елена Стеценко провела магический обряд на смерть российским солдатам и офицерам в Украине. Обряд касался каждого солдата российской армии, который насиловал и грабил в Мариуполе, Буче, Гостомеле, Бородянке и чья нога хоть раз ступала на украинскую землю.

Видео опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram.

Реклама

Мольфарка призвала мертвых предков помочь победить русскую орду.

"Мы отомстим за наших людей! Никто не вернется живым домой!", – обещает мольфарка.

Кроме того, обряд касался и высшего руководства России. В частности на видео видно, как Елена Стеценко делает заговор на фотографию президента РФ Владимира Путина.

Реклама

Мольфары Украины объявили войну президенту РФ

Они пытаются обезвредить защиту, которую выставили перед ним черные маги, рассказала мольфарка Елена Стеценко.

По ее словам, мольфары непрерывно молятся о мире в Украине.

Реклама

"Не только мольфары объединились, а объединились абсолютно все – биоэнергеты, экстрасенсы, черные ведуны, все объединились. Мы все имеем связь между собой, время и повременно молимся за Украину. У нас два часа один экстрасенс молится, два часа – второй. То есть проводят обряды и всяческие мероприятия для того, чтобы скорее закончилась эта неправомерная война", – сказала Стеценко.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:00 18 мая
1
Личный состав 28300
Личный состав
2
Самолеты 202
Самолеты
3
Вертолеты 167
Вертолеты
4
Танки 1251
Танки
5
ББМ 3043
ББМ
6
Артиллерия 586
Артиллерия
7
Средства ПВО 91
Средства ПВО
8
РСЗО 199
РСЗО
9
БПЛА 441
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2137
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
На фото - 15-летняя девочка-сирота, которая села за руль обстрелянного автомобиля, чтобы помочь незнакомым раненым людям - трем мужчинам и женщине, пытавшимся эвакуироваться. Ехала 30 километров с простреленными ногами – от Попасной до Бахмута – по заминированной дороге, но довезла раненых в больницу. Номинирована на звание ГСЧС – «Герой-спасатель».
История и видео спасения
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29572.76

Bitcoin Cash (BCH)

198.39

Binance Coin (BNB)

298.06

Ethereum (ETH)

2002.25

Litecoin (LTC)

70.88

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
39,56
-
44,75
-
40,00
39,50
42,29
-
41,84
-
44,38
-
41,84
-
42,31
-
41,84
39,86
42,31
-
41,84
39,86
42,31
-
41,84
39,86
42,31
-
41,84
39,86
42,31
35,99
42,50
42,00
44,00
34,36
-
39,79
43,25
32,00
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,84 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.84

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять