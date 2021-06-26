Українська
$ 27,46
32,79
  1. Последние новости Украины

Украинская "Мрия" сбила забор у авиабазы в Британии (видео)

26 июня 2021 13:57

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Возле ограждения находились фотографы и видеооператоры, которые снимали взлет самолета

В Британии украинский транспортный самолет "Мрия", который является самым большим в мире, потоками воздуха сбил забор у авиабазы ​​Брайз-Нортон.

Реклама

Об этом сообщает The Aviationist.

Самолет Ан-225 разгрузил три вертолета британских ВВС RAF Puma, а на обратном пути его шесть турбовентиляторных двигателей якобы сломали забор, где взлет "Мрии" снимали несколько фотографов и операторов.

Читайте также:

Страсти по "Антонову": за предприятие сцепились "Укроборонпром" и новое министерство

Не пропусти!
Заграница помогла! Впечатления и эмоции от тура по городам Евро-2020
Эмоции группового этапа Евро-2020 от нашего корреспондента, совершившего настоящее турне по Европе
Реклама

К слову, авиакомпания "Авиалинии Антонова" ежегодно перевозит сотни тысяч тонн грузов, в том числе те, которые иначе невозможно перевезти.

Ранее Министерство обороны и ГП "Антонов" подписали меморандум о сотрудничестве в строительстве самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

Также как сообщалось ранее, "Антонов" выпустил новейший самолет без российских комплектующих, их заменили американские корпорации.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Газ для населения подорожал еще на 10%:
Газ для населения подорожал еще на 10%: "Нафтогаз" объявил месячный тариф на июльЖКХ
Перерасчет субсидий идет полным ходом. Кому нужно предоставить дополнительные документы
Перерасчет субсидий идет полным ходом. Кому нужно предоставить дополнительные документыЖКХ
Пенсии в смартфоне. Как зайти в приложение Пенсионного фонда и зачем это нужно
Пенсии в смартфоне. Как зайти в приложение Пенсионного фонда и зачем это нужноЭкономика
Что будет с зарплатами, ценами, курсом доллара и безработицей в третьем квартале
Что будет с зарплатами, ценами, курсом доллара и безработицей в третьем кварталеЭкономика
"Укрзализныця" разрешила выбирать билеты в вагоны с кондиционером. Как это сделатьТранспорт
В киевском метро ЧП – человек упал на рельсы
В киевском метро ЧП – человек упал на рельсыДругие новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять