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Украинская спортсменка сорвалась в море в Турции: в каком она состоянии

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
25 октября, 12:08
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Девушку госпитализировали и сейчас наблюдают за ее состоянием
Парашютистка сорвалась в море / Коллаж "Сегодня"
Парашютистка сорвалась в море / Коллаж "Сегодня"

Вчера, 24 октября, во время фестиваля воздушных игр в городе Фетхие провинции Мугла в Турции сорвалась в море украинская парашютистка. Девушку удалось спасти.

Об этом сайту "Сегодня" сообщила спикер МИД Олег Николаенко.

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Парашютисту спасла турецкой береговая охрана. Ее госпитализировали.

Консульство Украины в Анталии срочно связалось с организаторами фестиваля и больницей для оказания гражданке консульской помощи. Состояние ее здоровья удовлетворительное, угрозы жизни нет.

Украинские консулы следят за реабилитацией пострадавшего украинском.

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