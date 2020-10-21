Украинская вакцина от COVID-19 может не появиться в ближайшие два года – эксперт Минздрава

В Украине не зарегистрировано пока никаких исследований с применением вакцины от COVID-19

Появления украинской вакцины от коронавируса в ближайшие два года ожидать не стоит.

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Об этом в эфире "Громадського радио" заявил врач-анестезиолог высшей категории и эксперт Министерства здравоохранения Сергей Дубров.

По его словам, для появления вакцины необходимо соблюдать правила проведения клинических исследований, которые состоят из трех фаз. Он отметил, что в Украине не зарегистрировано пока никаких исследований с применением вакцины от COVID-19.

"Насколько мне известно, в Украине пока не зарегистрировано никаких клинических исследований с применением вакцины против коронавируса. Исследование включает в себя три фазы, этот период длительный. По меньшей мере, полтора-два года. Не думаю, что мы можем говорить о перспективе появления украинской вакцины в ближайшие два года", – сказал Дубров.

Он отметил, что в России зарегистрировано две вакцины от коронавируса, однако, они нарушают европейские и мировые требования регистрации лекарственных средств.

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"То есть, исследование не включали третью, основную фазу клинического исследования, на которой до 50% препаратов потенциальных не доходят до регистрации", – подчеркнул Дубров.

К слову, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уже несколько месяцев украинцам диагностируют коронавирус без положительных ПЦР-тестов.

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