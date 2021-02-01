Украинские корабли устроили маневры с эсминцем США (фото)

Военные рассказали, что именно отрабатывали морские силы Украины и США

Украинские военные катера с привлечением морской авиации провели в Черном море совместные учения типа PASSEX с американским эсминцем. Маневры были проведены по стандартам НАТО. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

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Украина и США совершенствовали совместимость экипажей кораблей для выполнения совместных морских задач в составе многонациональных тактических групп. Были отработаны элементы тактического маневрирования, морские сигналы, тренировка связи, противовоздушной обороны и отражения ударов противника.

"Проведя двустороннее тренировки на море с украинским флотом, мы обменялись опытом и укрепили наше партнерство. Взаимодействие и двусторонние учения с нашими партнерами проводятся для поддержания регионального сотрудничества и обеспечения морской безопасности", – отметил командир ракетного эсминца ВМС США Томас Ралстон.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях эсминцы США провели операцию в Черном море. В операции приняли участие самолеты ДРЛС НАТО и P-8A.

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Также ранее мы писали, кто поможет Украине отбить агрессию России и на суше, и в море. На сегодняшний день Россия фактически контролирует Азовское и Черное моря. По словам экспертов, соотношение сил Украины и России на море – 1:15.

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