Українська
$ 28,13
34,16
  1. Последние новости Украины

Украинские корабли устроили маневры с эсминцем США (фото)

1 февраля, 15:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Военные рассказали, что именно отрабатывали морские силы Украины и США

Украинские военные катера с привлечением морской авиации провели в Черном море совместные учения типа PASSEX с американским эсминцем. Маневры были проведены по стандартам НАТО. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

Реклама

Украина и США совершенствовали совместимость экипажей кораблей для выполнения совместных морских задач в составе многонациональных тактических групп. Были отработаны элементы тактического маневрирования, морские сигналы, тренировка связи, противовоздушной обороны и отражения ударов противника.

"Проведя двустороннее тренировки на море с украинским флотом, мы обменялись опытом и укрепили наше партнерство. Взаимодействие и двусторонние учения с нашими партнерами проводятся для поддержания регионального сотрудничества и обеспечения морской безопасности", – отметил командир ракетного эсминца ВМС США Томас Ралстон.

В тренде
Снегопады и штормовой ветер: прогноз погоды на первый день февраля

Как сообщали новости "Сегодня", на днях эсминцы США провели операцию в Черном море. В операции приняли участие самолеты ДРЛС НАТО и P-8A.

Реклама

Также ранее мы писали, кто поможет Украине отбить агрессию России и на суше, и в море. На сегодняшний день Россия фактически контролирует Азовское и Черное моря. По словам экспертов, соотношение сил Украины и России на море – 1:15.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США корабли учения эсминец ВМС Украины

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Куда пойдет курс доллара в феврале: продавать или покупать валюту
Куда пойдет курс доллара в феврале: продавать или покупать валютуФинансы
Угрожают смертью: квартиру космонавта Каденюка пытаются отобрать у его семьи
Угрожают смертью: квартиру космонавта Каденюка пытаются отобрать у его семьиУкраина
Львовские врачи утверждают, что победили COVID-19 капельницей со спиртом
Львовские врачи утверждают, что победили COVID-19 капельницей со спиртомЗапад
Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 3177 новых заболевших
Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 3177 новых заболевшихУкраина
Когда доллар начнет дешеветь – прогноз курса на февраль
Когда доллар начнет дешеветь – прогноз курса на февральЭкономика
В Украине запретили Булгакова и Акунина? Объясняем, что происходит
В Украине запретили Булгакова и Акунина? Объясняем, что происходитУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять