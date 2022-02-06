Украинские моряки рискнули собственной жизнью и спасли из воды кувейтских рыбаков (видео)

Украинские моряки рискнули собственной жизнью ради спасения рыбаков у берегов Кувейта. Их баркас опрокинулся и люди несколько часов звали на помощь в холодной воде и под шквальным ветром. Подробности человечного поступка эксклюзивно рассказал капитан корабля Константин Соболевский.
Подробности
Торговое судно "Афина" с украинскими моряками выполняло обычный рейс из Объединенных Арабских Эмиратов, шли Персидским заливом. Из-за ветра и ненастья спешили, чтобы доставить груз рано утром. Вдруг в региональных водах Кувейта заметили людей в воде. И сразу позвали капитана.
"Увидел, что это похоже на перевернутый баркас, на нем находились люди, махали руками, понял, что им срочно нужна помощь", – рассказал капитан судна Athena Константин Соболевский.
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Он рассказал, что действовал по правилам, сообщил свою судоходную компанию. Затем дал приказ начать спасательную операцию, которая длилась около часа. Впоследствии оказалось – пострадавшие моряки находились в воде уже около 6 часов.
"Приходилось маневрировать так, чтобы не навалиться на шлюпку, начали по одному вытаскивать людей, молодому человеку было хуже всего", – сказал капитан судна Athena Константин Соболевский.
Экипаж Athena провел спасательную операцию, из воды достали всех пострадавших, оказали им медицинскую помощь, накормили и согрели. Спасенные рыбаки рассказали, что тогда еще были в шоковом состоянии, поэтому и поблагодарить как следует не смогли. Позже капитана и его команду вызвали в Управление портов Кувейта, где они были награждены грамотами и парусником.
Спасение на воде – это всегда опасно, говорят специалисты. И украинские моряки, как настоящие профессионалы, делают это всячески, рискуя собственными жизнями.
"Многие не так рьяно бросаются спасать людей, в связи с миграционным кризисом беженцев, развитием пиратства. Помните мультфильм о Врунгеле, когда они подали сигнал, а оказалось, что это пираты", – сказал руководитель проектов БО "Ассоль" Андрей Шевченко.
Но Константин Соболевский уверяет – четко оценил ситуацию. И радуется, что оказался в нужном месте, в нужное время.
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